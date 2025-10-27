Alzira retira 825 carpas invasoras de la Murta para proteger al sapo autóctono

Técnicos de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, junto con personal del área del Servicio de Emergencia Climática, Resiliencia y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Alzira, han retirado durante estos días un total de 825 carpines dorados de las dos balsas situadas en el entorno del monasterio de la Murta. A pesar del elevado número de especies retiradas, se trata de una cifra menor que otros años, ya que en 2020 se llegaron a eliminar cerca de 1.200 ejemplares.

Esta especie invasora compite con las poblaciones de anfibios autóctonos y puede hacer desaparecer el sapo autóctono que se localiza en el paisaje y que se puede observar en su estado natural en algunas épocas del año. El carpín, originario de Asia, es una especie exótica invasora que compite con las especies autóctonas y puede llegar a eliminar las poblaciones de sapo común, ya que se alimenta de sus puestas de huevos.

Para eliminar la carpa dorada, los expertos utilizan la pesca eléctrica, que provoca un pequeño aturdimiento temporal en los peces y permite capturarlos. Esto comporta que se retiren del medio las especies exóticas y, así, se devuelven al agua las especies autóctonas.

La operación se ha reforzado este año con un dragado del fondo de las balsas, que tiene como objetivo asegurar la eliminación completa de los ejemplares de carpín que, tras la pesca eléctrica, se hubieran podido quedar atrapados en el sedimento. De esta forma, se mejora la efectividad de la actuación y se reduce la posibilidad de regeneración de la población invasora.

Para llevar a cabo las tareas, los técnicos han tenido que vaciar las balsas, por lo que se ha decidido actuar en esta época del año, ya que es el periodo de menor riesgo de incendios forestales y antes del inicio del ciclo reproductivo del sapo común, previsto para el mes de febrero. De este modo, se minimiza el impacto sobre el desarrollo natural de la especie autóctona.

La reducción del número de carpines retirados indica que la labor de sensibilización comienza a tener efecto en la población visitante, ya que todo apunta a que la suelta de estos peces es menor que en años anteriores. Sin embargo, todavía se detectan casos puntuales de liberación, por lo que es necesario continuar con esta costosa operación para mantener el control de la especie invasora y proteger al sapo común.

El alcalde y responsable del área de Emergencia Climática, Resiliencia y Proyectos Estratégicos, Alfons Domínguez, señala que “es muy importante concienciar a los visitantes del paraje de la Murta sobre este aspecto". "Lo que puede parecer un acto inocente, como dejar estos peces en una balsa, puede derivar en un impacto muy grave para las especies autóctonas como el sapo común. Se nota una mayor concienciación porque, aproximadamente cada dos o tres años, repetíamos esta operación para preservar las poblaciones del sapo", explica. Domínguez añade: "En esta ocasión hemos podido disminuir la frecuencia de esta operación de mantenimiento y hemos detectado una menor población de carpines que en otros años. Aún debemos continuar con la educación ambiental con la instalación de señales de aviso e informar a los visitantes a través de nuestras trabajadoras ambientales”.