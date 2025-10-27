La cena solidaria contra el cáncer reúne en Benifaió a más de 400 personas

La Junta local contra el Cáncer de Benifaió ha celebrado durante este mes la programación solidaria “Octubre rosa”, una serie de actividades que se han organizado con el objetivo de recaudar fondos a favor de la lucha contra esta enfermedad.

Integrantes de la junta local contra el cáncer con la alcaldesa de Benifaió, en el acto. / Levante-EMV

Una de las citas más participativas dentro de la programación solidaria que cada año reúne a un gran número de vecinos y vecinas fue la cena solidaria contra el cáncer que tuvo lugar el pasado viernes 24 de octubre en el Hogar de Jubilados y Pensionistas. Más de 400 personas asistieron al evento. La empresa Choví patrocinó una cena donde muchos comercios locales aportaron un obsequio para la rifa solidaria.

La alcaldesa de Benifaió, Marta Ortiz, acompañada por las socias de la junta, destacó el numeroso número de asistentes y de nuevo la solidaridad mostrada por todo el pueblo en cada actividad. La Rondalla de Benifaió y la voz de Vicen Rodríguez aportaron la noche musical al acto.

Por último, los días 29 y 30 de octubre tendrán lugar los Talleres Sowelum de yoga oncológico y taller de acompañamiento.