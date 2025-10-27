La destilería de Cullera Cerveró logra el premio a la mejor cazalla valenciana del año en la feria de Real

La destilería de Cullera Cerveró se ha llevado el premio a la mejor cazalla de la Comunitat Valenciana 2025 en la segunda edición del concurso celebrado en la localidad ribereña de Real, en el marco de la segunda edición de la Fira de la Cassalla.

Real ha consolidado su apuesta por esta bebida anisada valenciana con la celebración de la II Fira de la Cassalla y del II Concurs de la Cassalla de la Comunitat Valenciana, que ha coronado a Cassalla Cerveró como la gran triunfadora de esta edición.

El jurado, en la cata a ciegas. / Levante-EMV

Cassalla Cerveró no solo obtuvo el primer premio en la modalidad de cazallas, sino que también se llevó el máximo reconocimiento, el Premio Mejor Cassalla de la Comunitat Valenciana, según ha informado la organización, que ha destacado el alto nivel del jurado encargado de catar a ciegas las distintas propuesta presentadas por las destilerías valencianas. Entre los expertos y personalidades presentes se encontraban el alcalde de Montroi, Manuel Blanco; el gastroturista Vicente Gil; el diputado autonómico Benjamín Mompó; Arnau Clari, de La Ruta dels Esmorzars; los periodistas Julián Carazo y Miguel Ángel Pastor, el veterano fallero José Vicente Marco o Celia Pellicer, de Cajamar. Los miembros del jurado coincidieron en subrayar la creciente calidad de las bebidas anisadas valencianas, que forman parte indiscutible de la cultura de celebración y fiesta del territorio.

Los representantes de la destilería de Cullera posan con los premios. / Levante-EMV

En la categoría tradicional, el triunfo fue para Cassalla Cerveró, seguida de Cassalla El Bravero y El Cavaller.

En la modalidad de licores de cazalla (crema y combinados) el primer premio fue para Crema de Menta de la Destilería Ferri, por delante de Herbero de Anís Limiñana y Crema de Café de Anís Ríos.

Tras la suma de las puntuaciones en ambas categorías, el director técnico del concurso, Carles Galletero, anunció el premio global a la Mejor Cassalla 2025 en la inauguración de la feria de Real, que recayó en Cassalla Cerveró. La feria celebrada este fin de semana ha ofrecido catas, showcookings y ha supuesto una oportunidad para conocer a las mejores destilerías valencianas.