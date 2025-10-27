Los doce rescates más complicados en l'Alcúdia el 29-0: "Hay dos adultos y dos menores subidos a unos contenedores"

El 29 de octubre de 2024 fue una de las jornadas más complicadas para los vecinos y vecinas de las localidades afectadas por la riada. Un año después, muchos de ellos mantienen todavía muy presente el recuerdo de todo lo vivido aquel trágico día.

La jornada se inició con fuertes precipitaciones en algunos puntos de la comarca, como l'Alcúdia. La situación comportó, como informó Levante-EMV, que el Consorcio de Bomberos tuviera que realizar una gran cantidad de rescates para intentar poner a salvo a las personas atrapadas.

Una de las peores noticias se produjo al mediodía, cuando las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia alertaron sobre la desaparición del conductor de un camión que circulaba por el Camí de la Muntanya, la arteria principal de este término municipal. La víctima llegó a cruzar aparentemente sin problemas el Barranc de Benimodo, que ya bajaba desbordado anegando la calzada, aunque nada más se supo de él tras abandonar el vehículo. Su cuerpo fue localizado sin vida finalmente el 2 de noviembre en el barranco del Prado, en el término municipal de Guadassuar. La riada también se cobró la vida de otras dos vecinas de la localidad como consecuencia de la catástrofe.

El 112 recibió aquel día un total de 39 llamadas procedentes de esta localidad, según se desprende en el informe de 102 páginas enviado por la Conselleria de Emergencias de la Generalitat a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre, que comportó la muerte de 229 personas. La mayoría de ellas alertaban sobre la presencia de agua en las viviendas, que se estaban inundando en cuestión de minutos.

Un total de doce llamadas estaban relacionadas con rescates. El primer aviso se produjo a las 7:26 h de la mañana, cuando un hombre explicaba que debido a las fuertes lluvias le estaba entrando agua en el coche y lo estaba arrastrando. A las 11:25 h, otro varón pedía auxilio, ya que se encontraba encima del coche, que estaba flotando.

El resto de rescates se solicitaron a lo largo de la tarde. A las 18:03 h y 18:04 h, dos avisos al 112 avisaban de que había cuatro personas, dos de ellas menores, sobre unos contenedores para evitar ser arrastrados por el agua.

A las 18:33 h, el 112 recibía otra llamada en la que se explicaba que el marido se había bajado del coche por la gran cantidad de agua. Probablemente, y como se desprende del informe, el desbordamiento del río Magro había empezado a llenar de barro y agua algunas calles de la localidad, por lo que los vecinos intentaban ponerse a salvo a la vez que reclamaban ayuda a los servicios de emergencia.

El próximo rescate se solicitaba a las 21:09 h, cuando dos personas explicaban que el agua les llegaba por la cintura hacía veinte minutos y no paraba de subir de altura.

A las 21:25 h, y en cuestión de 30 minutos, se recibieron otros dos avisos de rescate. En estos casos, se alertaba de personas atrapadas en las viviendas. La última llamada de auxilio se produjo en l'Alcúdia a las 23:21 h, ya que una mujer de 89 años estaba sola en casa y operada de ambas caderas.