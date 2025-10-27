La exaltación de las falleras mayores de Carcaixent inaugura el nuevo espacio multiusos
Cerca de 800 personas disfrutaron del acto que da comienzo al ciclo de presentaciones
Cerca de 800 personas presenciaron este sábado uno de los actos más emotivos para las máximas representantes falleras de Carcaixent. La exaltación de las falleras mayores, Ana Arbona y Adriana Navas, se realizó por primera vez en el nuevo espacio multiusos, bautizado como La Cadenera, en un acto que quedará grabado en la memoria de ambas.
La Junta Local Fallera de Carcaixent ha inaugurado este centro cultural tras haber celebrado durante los últimos años la presentación de las falleras mayores de la localidad en el Magatzem de la Ribera. El nuevo espacio permitió acoger a un mayor número de asistentes en uno de los actos más multitudinarios de la fiesta fallera, en el que también se aprovechó para repasar todos los lugares en los que se habían realizado las exaltaciones durante las últimas décadas.
Se trata de uno de los primeros actos que se han realizado en este espacio, que ya abrió sus puertas el pasado mes de septiembre para acoger la presentación de la programación cultural del municipio y una jornada de puertas abiertas para que la ciudadanía pudiera conocer este lugar. El pasado sábado volvió a vestirse de gala para ver cómo las máximas representantes recibían sus bandas.
El nuevo centro cultural, que pretende dar solución a la falta de espacios para albergar grandes celebraciones socioculturales en la localidad, acogió el primer acto oficial que inicia la etapa de las presentaciones falleras mayores de las distintas comisiones. Es el pistoletazo de salida a las Fallas 2026.
"Con este acto, que tuvo una gran acogida por parte del colectivo fallero y por el resto de ciudadanos de Carcaixent, damos paso a un nuevo espacio que, a pesar de las dificultades derivadas de la dana -como ya informó Levante-EMV, tendría que haberse abierto a finales de año, pero la empresa estuvo afectada por la riada-, hemos sacado adelante con mucho esfuerzo", explica la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana.
"Nos quedan aspectos técnicos y administrativos por pulir, pero, poco a poco y entre todos, haremos que La Cadenera sea "nuestro espacio", el espacio de todos los vecinos", concluye.
