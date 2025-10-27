Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La exaltación de las falleras mayores de Carcaixent inaugura el nuevo espacio multiusos

Cerca de 800 personas disfrutaron del acto que da comienzo al ciclo de presentaciones

Perspectiva del nuevo espacio multiusos de Carcaixent durante la exaltación de las falleras mayores.

Perspectiva del nuevo espacio multiusos de Carcaixent durante la exaltación de las falleras mayores. / Carrillo

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Alzira

Cerca de 800 personas presenciaron este sábado uno de los actos más emotivos para las máximas representantes falleras de Carcaixent. La exaltación de las falleras mayores, Ana Arbona y Adriana Navas, se realizó por primera vez en el nuevo espacio multiusos, bautizado como La Cadenera, en un acto que quedará grabado en la memoria de ambas.

La Junta Local Fallera de Carcaixent ha inaugurado este centro cultural tras haber celebrado durante los últimos años la presentación de las falleras mayores de la localidad en el Magatzem de la Ribera. El nuevo espacio permitió acoger a un mayor número de asistentes en uno de los actos más multitudinarios de la fiesta fallera, en el que también se aprovechó para repasar todos los lugares en los que se habían realizado las exaltaciones durante las últimas décadas.

Se trata de uno de los primeros actos que se han realizado en este espacio, que ya abrió sus puertas el pasado mes de septiembre para acoger la presentación de la programación cultural del municipio y una jornada de puertas abiertas para que la ciudadanía pudiera conocer este lugar. El pasado sábado volvió a vestirse de gala para ver cómo las máximas representantes recibían sus bandas.

Las falleras mayores inauguran el nuevo espacio multiusos.

Las falleras mayores inauguran el nuevo espacio multiusos. / Levante-EMV

El nuevo centro cultural, que pretende dar solución a la falta de espacios para albergar grandes celebraciones socioculturales en la localidad, acogió el primer acto oficial que inicia la etapa de las presentaciones falleras mayores de las distintas comisiones. Es el pistoletazo de salida a las Fallas 2026.

"Con este acto, que tuvo una gran acogida por parte del colectivo fallero y por el resto de ciudadanos de Carcaixent, damos paso a un nuevo espacio que, a pesar de las dificultades derivadas de la dana -como ya informó Levante-EMV, tendría que haberse abierto a finales de año, pero la empresa estuvo afectada por la riada-, hemos sacado adelante con mucho esfuerzo", explica la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana.

Cerca de 800 personas disfrutan de la exaltación.

Cerca de 800 personas disfrutan de la exaltación. / Carrillo

"Nos quedan aspectos técnicos y administrativos por pulir, pero, poco a poco y entre todos, haremos que La Cadenera sea "nuestro espacio", el espacio de todos los vecinos", concluye.

Llegada de las falleras a nuevo Espai Multiusos.

Llegada de las falleras a nuevo Espai Multiusos. / Carrillo

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La búsqueda del desaparecido de Montserrat se centra a 30 kilómetros del último lugar donde fue visto
  2. Las horas más críticas en Algemesí el 29-0: 'Hay una mujer encaramada a un árbol desde hace cuatro horas
  3. Detenido un hombre de 49 años por una brutal agresión a su pareja sentimental en Cullera
  4. Las vidas que se llevó la dana en la Ribera: Del abuelo que salvó a sus nietos a la vecina de Turís procedente de Holanda
  5. Rufián pide a Broncano que lleve a la Fúmiga a 'La Revuelta' y que vete a Mazón
  6. Detenido en Cullera tras protagonizar un tiroteo y atrincherarse en su vivienda
  7. La JLF de Alzira clausura la exposición de indumentaria de las falleras mayores en 24 horas para llegar a la proclamación
  8. De la noche de los transistores al ES-Alert

El Alzira FS vuelve a dejar escapar los puntos en el tramo final

El Alzira FS vuelve a dejar escapar los puntos en el tramo final

La exaltación de las falleras mayores de Carcaixent inaugura el nuevo espacio multiusos

La exaltación de las falleras mayores de Carcaixent inaugura el nuevo espacio multiusos

La Mancomunitat de la Ribera Alta premia a los jóvenes voluntarios por su solidaridad en la dana

La Mancomunitat de la Ribera Alta premia a los jóvenes voluntarios por su solidaridad en la dana

La Mancomunitat otorga su primer Guardó Jove al emprendedor de Castelló Aaron Medina

La Mancomunitat otorga su primer Guardó Jove al emprendedor de Castelló Aaron Medina

Alzira y Castellonense encaran el derbi comarcal de Tercera tras sendos triunfos

Alzira y Castellonense encaran el derbi comarcal de Tercera tras sendos triunfos

Alzira gestionará el contrato de los trajes de las falleras mayores para evitar nuevas polémicas

Alzira gestionará el contrato de los trajes de las falleras mayores para evitar nuevas polémicas

Una nueva revista de historia recopilará los mejores trabajos de los investigadores de la Ribera

Una nueva revista de historia recopilará los mejores trabajos de los investigadores de la Ribera

Los doce rescates más complicados en l'Alcúdia el 29-0: "Hay dos adultos y dos menores subidos a unos contenedores"

Los doce rescates más complicados en l'Alcúdia el 29-0: "Hay dos adultos y dos menores subidos a unos contenedores"
Tracking Pixel Contents