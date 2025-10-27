El helicóptero de los bomberos rescata a un ciclista y un senderista lesionados en Llombai y Alzira

El helicóptero del Consorcio de Bomberos de València y el Grupo de Rescate en Altura (GERA) se han movilizado este fin de semana para participar en dos rescates en montañas de la Ribera. Por un lado, el sábado, acudieron en auxilio de un ciclista lesionado en una senda de Llombai.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 9,56 horas de la mañana y movilizaron al GERA con el helicóptero V-990, que tiene su base en Alzira, con médico. El paciente presentaba una lesión en la cadera y, tras ser inmovilizado, fue evacuado por vía aérea hasta la helisuperficie de Alzira, donde se realizó la transferencia a una ambulancia.

Por otra parte, sobre las 10,40 horas del domingo, el helicóptero se desplazó a las montañas de la Casella, en el término municipal de Alzira, para auxiliar a un senderista de 53 años que había sufrido una caída que le había provocado una lesión en una pierna. A pesar de la meteorología adversa, los efectivos del consorcio consiguieron localizarlo y evacuarlo también a la helisuperficie de Alzira para su transferencia a medios sanitarios. Cuando fue localizado el herido presentaba ligeros síntomas de hipotermia, según fuentes del consorcio.