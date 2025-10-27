La Mancomunitat otorga su primer Guardó Jove al emprendedor de Castelló Aaron Medina

La Mancomunitat de la Ribera Alta ha otorgado la primera edición de su Guardó Jove al emprendedor de Castelló Aaron Medina Candel, en un reconocimiento a su trayectoria que conjuga “esfuerzo, innovación y compromiso con el territorio”, tras fundar una empresa que apostó por acercar las nuevas tecnologías y los servicios de comunicación de última generación a los municipios de la Ribera y, en particular, a aquellos que sufrían problemas de cobertura y de infraestructuras.

El Auditorio Municipal de Manuel acogió el emotivo acto, en el que la presidenta de la Mancomunitat, Paqui Momparler Orta, y el alcalde de Manuel, César Carbonell Pedrós, ejercieron de anfitriones y en el que tras el homenaje a Medina se brindó un reconocimiento al voluntariado joven, que dio una lección por su solidaridad durante la dana de octubre de 2024.

El primer Guardó Jove de la Mancomunitat de la Ribera Alta ha recaído en Aaron Medina Candel que, con solo 22 años, fundó su propia empresa con una misión muy concreta: acercar las nuevas tecnologías y los servicios de comunicación de última generación en los municipios de la comarca y reducir la brecha digital. Medina se ha desvinculado de la firma que creó y convirtió en referente en los municipios de la Ribera y la Costera y trabaja en otros proyectos.

"¿Y si lo intentamos?"

“Mi historia empezó con una antena, unos cables y un ‘¿y si lo intentamos?’. Solo quería que mi familia y mis amigos pudieran trabajar y estudiar con una buena conexión desde casa", comenta.

De esa inquietud personal nació un proyecto que acabaría llevando fibra óptica, tecnología y oportunidades a pueblos que antes no las tenían. No sé si hay algo más bonito que aportar al lugar que te ha visto crecer”, comentó al recibir el premio, mientras agradecía y compartía la distinción con todas las personas que confiaaron en aquel “¿y si lo intentamos?”. “Entiendo este Guardó como un impulso hacia lo que viene. Sigo creyendo que el futuro de una comarca empieza en sus rincones más pequeños, cuando alguien decide que sí se puede”, comentó.

"La gente joven tiene mucho que aportar"

La presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta explicó la iniciativa de instaurar el Guardo Jove: “Nos motivó el hecho que la gente joven tiene mucho que aportar, puede ser un referente muy grande para otros jóvenes y, de hecho, hay muchos jóvenes que son un ejemplo y pensábamos que los teníamos olvidados. Entonces, que mejor que crear un Guardó Jove que pueda estimular ese potencial que tiene la gente joven. Estamos convencidos que la juventud tiene mucho que decir y que el futuro son ellas y ellos”.

Aaron Medina Candel reconoció que cuando recibió la llamada desde la Mancomunitat para comunicarle la distinción, en un primer momento, “pensaba que era una broma”. “Es una cosa que nunca te esperas, pero se agradece mucho este reconocimiento”, dijo. Además, dejó un consejo para cualquier joven que quiera emprender: “Que tenga mucha paciencia si tiene ganas de lanzarse al mundo del emprendimiento. Es un mundo muy bonito, pero al mismo tiempo es un mundo complicado. Hay que tener mucha paciencia y mucha perseverancia, ganas, energía, ímpetu y no tener nunca un objetivo en un plazo sino ir poquito a poquito”.