La Mancomunitat de la Ribera Alta premia a los jóvenes voluntarios por su solidaridad en la dana

La Mancomunitat de la Ribera Alta aprovechó el viernes el acto de entrega de suprimer Guardó Jove para brindar un reconocimiento público a todo el voluntariado joven por la solidaridad demostrada tras la dana de octubre de 2024 en un acto celebrado en el Auditorio Municipal de Manuel, en el que los alcaldes y representantes de las de las diferentes localidades de la comarca ejercieron la representación de los jóvenes de sus municipios, a los que trasladarán su reconocimiento.