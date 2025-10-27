Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Mancomunitat de la Ribera Alta premia a los jóvenes voluntarios por su solidaridad en la dana

Los alcaldes y concejales de los municipios de la Ribera Alta recogieron la distinción en representación de sus jóvenes.

Los alcaldes y concejales de los municipios de la Ribera Alta recogieron la distinción en representación de sus jóvenes. / Lucia Gozalvez

Óscar García

Alzira

La Mancomunitat de la Ribera Alta aprovechó el viernes el acto de entrega de suprimer Guardó Jove para brindar un reconocimiento público a todo el voluntariado joven por la solidaridad demostrada tras la dana de octubre de 2024 en un acto celebrado en el Auditorio Municipal de Manuel, en el que los alcaldes y representantes de las de las diferentes localidades de la comarca ejercieron la representación de los jóvenes de sus municipios, a los que trasladarán su reconocimiento.

