Una nueva revista de historia recopilará los mejores trabajos de los investigadores de la Ribera

En el transcurso de la XXI Assemblea d’Història de la Ribera celebrada este fin de semana en Montserrat se dio a conocer a los historiadores y estudiosos de la comarca la noticia de la próxima aparición de la revista "Estudis Riberencs".

Arturo Blasco, de la editorial Reclam, y Aurelià Lairón, del secretariado permanente de la Assemblea, que actúa como coordinador entre los cronistas y el encuentro comarcal de historiadores, dieron a conocer las características de la nueva publicación que, seguramente, verá la luz antes de que finalice el año y tendrá periodicidad anual.

La publicación recoge el testigo de publicaciones anteriores ya desaparecidas tales como 'Quaderns de Sueca', 'Algezira', 'Cullaira', 'Suilana', 'Aljannat', 'Algezira Xúcar' o la más reciente 'El Portell' que trataban aspectos de la historia, la geografia, el arte, las tradiciones y las costumbres de nuestros pueblos

La revista, que nace de una propuesta de los cronistas ribereños a través de los encuentros que llevan a cabo periódicamente y surge de la necesidad de dar a conocer las investigaciones que desarrollan puntualmente, cuenta con el respaldo del área de Cultura de la Diputació Provincial y de diversos ayuntamientos de la comarca.

Para el primer número se cuenta con la colaboración, a través de sus respectivos trabajos que tratan de muy variados aspectos, de los cronistas Ramón y Marina Estarlich, de Antella, Enric Marí de Benifaió, Rafael López de Benimodo, Bernat Daràs, de Carcaixent, Miguel Gómez Sahuquillo de Corbera, Manuel Lanusse de Cullera, Enric J. Mut de Guadassuar, Vicent Sanz de Llombai, Pau Córdova de Sollana, Antoni Carrasquer de Sueca, Miguel Ángel Briz de Tous así como de Andrés Felici de Algemesí, profesor de la UV y de Aurelià Lairón que tratará sobre la figura del cronista en los diferentes pueblos y ciudades de la comarca a lo largo de la historia.

La noticia fue saludada por todos los presentes con gran satisfacción. La publicación que a partir del primer número estará abierta a todos los investigadores ribereños contará con una presentación a cargo del coordinador de la Assemblea d’Història de la Ribera y catedrático de Historia Medieval de la Facultad de Geografia e Història de la UV, Antoni Furió.