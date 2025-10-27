Polinyà resuena al ritmo de la inclusión en el 15º aniversario de la escuela Tymbals

El municipio de Polinyà del Xúquer se convirtió por un fin de semana en un auténtico escenario de música, emoción y diversidad con la celebración del decimoquinto aniversario de Tymbals, la escuela de percusión pionera en la inclusión de personas con discapacidad intelectual.

La jornada de convivencia reunió a casi 500 personas. / Levante-EMV

Más de 500 personas llenaron las calles del municipio para compartir una jornada inolvidable de convivencia, arte y reivindicación social. La energía de los tambores, el entusiasmo del público y el compromiso de toda la comunidad hicieron de esta cita un éxito rotundo, reafirmando el poder de la música como herramienta de transformación e inclusión.

El evento fue posible gracias a la colaboración de la concejalía de Fiestas y el Ayuntamiento de Polinyà del Xúquer, junto a la comisión fallera local, la asociación de amas de casa y numerosas personas que se unieron para hacer de esta celebración un hito colectivo.

El sonido de los timbales marcó la jornada. / Levante-EMV

Los directores del proyecto, Manuel Prieto y Lucía Castroverde, expresaron su emoción y gratitud tras el acto: “Ha sido un día inolvidable. Gracias a todas las personas que habéis hecho posible este aniversario tan especial. Enhorabuena a todos los ‘tymbaleros’ por su esfuerzo, pasión y alegría a lo largo de estos quince años, y una mención muy especial para los veteranos de Tymbals, ejemplo de constancia y corazón. Polinyà ha retumbado con el sonido de la inclusión.”

Una de las bandas que participó en los actos. / Levante-EMV

Desde su creación, Tymbals ha consolidado un modelo único que combina educación musical, desarrollo personal y compromiso social, demostrando que la diversidad es una fuente de talento y que la inclusión se puede vivir, sentir y escuchar.

Quince años después, la escuela sigue marcando el ritmo de una sociedad más justa, creativa e inclusiva, donde cada golpe de tambor recuerda que la música, cuando se toca con el corazón, no conoce límites.