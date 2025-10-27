Así son las viviendas más lujosas a la venta en la Ribera

Las viviendas más lujosas y exclusivas de la comarca disponibles en el mercado inmobiliario alcanzan un precio de venta de cinco millones y medio y se sitúan en la Ribera Baixa. Piscinas, pistas de tenis, bodegas y más habitaciones de las que podría ocupar cualquier familia son algunos de los encantos que ofrecen a los posibles compradores.

Según un reconocido portal digital de anuncios, la propiedad en venta más cara del mercado se encuentra en Favara, rodeada de bosque de montaña y naranjos. Se trata de la conocida ahora como Villa Montgrau, un espacio que se alquila para pernoctaciones o eventos. «¡Bienvenido a tu oasis privado!», proclama la inmobiliaria que lo ofrece.

Se trata de una finca de alrededor de 130 hectáreas, a pocos minutos del mar y apartada de cualquier zona residencial o de carreteras, cuenta con senderos propios que se adentran en la Serra de la Murta. La casa principal, de unos 400 metros cuadrados, alberga siete habitaciones y cinco baños. Mientras que la de invitados alcanza los 470 metros cuadrados y cuenta con cuatro habitaciones, cada una con su baño, y hasta una sala para jugar a tenis de mesa.

Perteneció en su origen a los propietarios de la firma Lanas Aragón, que llegaron a realizar pases de modelos en la villa, se vendió posteriormente a un empresario de otra comarca. Entre sus muchos lujos aparecen también dos piscinas, una bodega, una pista de tenis, una de frontón, un pequeño gimnasio y jardines y terrazas dignos de postal. Su precio: 5,5 millones de euros.

El mismo portal inmobiliario sitúa en la Ribera Baixa y, en concreto, en la localidad de Riola, un inmueble valorado en 4,9 millones de euros, aunque ni el entorno de las imágenes se corresponden con el paisaje de la Ribera Baixa ni diferentes fuentes consultadas tienen constancia de la localización de un inmueble tan singular en este territorio.

Una de las propiedades a la venta más exclusivas se encuentra en Cullera. / Idealista

La clasificación de las viviendas más caras a la venta en la comarca la completa el llamado Huerto de San Lorenzo, en Cullera. La propiedad cuenta con una masía antigua cuyo origen se remonta a finales del siglo XIX y alrededor de 260 hanegadas de cultivo, concretamente naranjos. Según el anuncio, entre sus múltiples características, cuenta con «acceso directo al mar».

El edificio principal está dividido en varias alturas, entre las que se reparten siete habitaciones y cuatro cuartos de baño. Un anexo le añade otros dos dormitorios. Además, incluye una nave agrícola. Su precio de venta se sitúa en 4,5 millones de euros, aunque los potenciales compradores pueden necesitar una inversión mayor si adquieren el proyecto de rehabilitación elaborado para que se transforme en un «exclusivo hotel rural ecológico». De aplicarse, el inmueble contaría con catorce habitaciones y otros tantos baños y el almacén se transformaría en un espacio gastronómico, mientras que los cultivos se dedicarían al agroturismo.