Los vecinos de Alginet diseñan un mosaico para homenajear las víctimas de la dana

Alginet ha celebrado este fin de semana una nueva edición de la Fira SOC, que ha llenado de actividades las calles del municipio con el fin de incentivar el comercio local.

La feria también ha servido como homenaje a las víctimas de la dana, coincidiendo con el primer aniversario de la catastrófica riada que azotó decenas de municipios de la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre, entre los que se encuentra Alginet. El paso del tornado provocó graves daños en uno de los colegios de la localidad y en el polideportivo municipal.

El ayuntamiento, con la colaboración de la academia Art Gargot, han puesto en marcha un mosaico para transforma la tragedia en arte. Los vecinos y vecinas de la localidad han podido participar en la elaboración de esta pieza creada con barro como recuerdo a las víctimas de la riada y como espacio de expresión.

Las personas interasadas han realizado su pieza del mosaico durante el fin de semana, en la que cada uno de los participantes han podido plasmar un dibujo, una palabra, una forma o una emoción impregnadas en barro.

El consistorio busca convertir el recuerdo en arte con esta pieza que posteriormente se inaugurará en la localidad como símbolo del recuerdo de todo lo vivido durante la catástrofe y el poder de resurgir de la catástrofe.