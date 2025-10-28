Los alcaldes de la Ribera auguran que se necesitarán tres años más para finalizar la reconstrucción tras la riada

Colegios, polideportivos, auditorios, teatros, calles, redes de saneamiento... Un año después de las trágicas inundaciones del 29 de octubre de 2024 todavía quedan muchas obras por acometer en los municipios afectados por la riada en la Ribera. Los ayuntamientos ya han entregado al Gobierno de España gran parte de las memorias de las distintas actuaciones que pretenden llevar a cabo para recuperar la imagen previa a aquella catastrófica jornada. Sin embargo, los trabajos avanzan a velocidades muy distintas en las diferentes localidades.

Casi 365 días después del 29-0, los alcaldes afectados estiman que la reconstrucción todavía se prolongará otros tres años más debido a la envergadura y el coste de las obras.

Algemesí, epicentro de la catástrofe en la comarca, ya estimó un mes después de la dana que los trabajos se iban a prolongar dos años. Sin embargo, aquella predicción se demorará aún más tiempo. Como ya explicó el alcalde de la localidad, José Javier Sanchis, "la ciudadanía tendrá que acostumbrarse a convivir con el ruido y las molestias de las máquinas durante un tiempo". Aunque todavía quedan algunas obras por acometer, el consistorio ya ha llevado a cabo algunas actuaciones prioritarias durante este año como el centro de día para enfermos de Alzheimer, el mercado municipal o la piscina. En las próximas semanas, se reabrirá la piscina cubierta, aunque otros espacios todavía no tienen fecha de reapertura como la biblioteca municipal, el teatro o el nuevo colegio Carme Miquel, situado en el barrio del Raval.

Guadassuar o l'Alcúdia, dos de las localidades más afectadas por la riada, ya han recuperado prácticamente todas sus dependencias municipales. En el primer caso, sólo falta el aparcamiento municipal o el auditorio. Ante esta situación, el alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch, exige celeridad al Gobierno de España, ya que se trata de infraestructuras necesarias para la ciudadanía.

Lamenta que el proceso administrativo que debe realizarse para llevar a cabo la reconstrucción colapsa a los consistorios pequeños. "No tenemos suficiente gente. Esto nos viene grande. Somos pocas personas, por lo que nos preocupa porque va a ser un proceso lento", insiste. No es el único alcalde que denuncia esta situación. Montroi o Real fían su reconstrucción al 2028, es decir, al menos tres años más. El alcalde de Montroi, Manuel Blanco, lamenta que "está siendo un proceso muy costoso". Añade: "Somos muy pocos y muchas cosas por hacer todavía".

Blanco pone como ejemplo los trabajos de reconstrucción de uno de los muros de la escuela infantil de la localidad. El contrato de emergencia, con un coste de 470.000 euros, se aprobó en el último pleno, por lo que las obras arrancarán durante el mes de noviembre y se prolongarán otros tres meses. "Llevamos un año y empezamos ahora muchos proyectos", explica.

Escuela infantil de Montroi afectada por la dana. / Levante-EMV

"No sé si llegamos"

Blanco señala que el consistorio todavía no ha podido entregar todas las memorias de los proyectos de reconstrucción, por lo que teme no poder presentarlas antes del mes de febrero. "Tenemos calles que rehacer, muros, caminos... En febrero tendría que estar todo presentado y no sé si llegamos", alerta.

La actualización de precios y las exigencias del Gobierno han comportado, por su parte, que los ayuntamientos deban rehacer algunas memorias y volver a presentarlas. En este sentido, la alcaldesa de Alginet, Elia Ferrer, reconoce que hay que cumplir con todo que se exige y ejecutar las obras en los plazos establecidos. "En cuatro o cinco años nos harán auditorías, por lo que tendremos que demostrar que todo es correcto", reconoció en el último pleno. En este caso, la reconstrucción también se alargará hasta, al menos, 2027, fecha en la que se estima que esté el nuevo CEIP Blasco Ibáñez y el polideportivo arrasados por el tornado.

Alcantarillado

Otro de los problemas a los que se enfrentan los alcaldes es el retraso para acometer las obras en la red de saneamiento, una de las infraestructuras más dañadas por el barro.

Algemesí cifra, como se recoge en la memoria presentada al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica, que la recuperación total de la red de alcantarillado y la reposición de colectores se prolongue 50 meses y tenga un coste cercano a los 22 millones de euros, por lo que no estará completamente operativa hasta finales de 2029.

Aunque ya ha pasado un año de la catástrofe y los municipios han conseguido recuperar parte de su imagen, los consistorios son conscientes de que la recuperación todavía se demorará unos años más.