El Alzira Tenis Taula estrena su casillero con dos empates en 48 horas

El Hortitec Alzira Tenis Taula empató en la doble jornada que tuvo que disputar en menos de 48 horas. El viernes igualó a tres contra el Pontevedra y el domingo por la mañana en Alicante.

Para el primer partido el club alzireño tuvo problemas para realizar una alineación con la lesión de Tristán Floré. Finalmente alineó al italiano Vallino, que fue determinante para lograr el punto ante los gallegos. En el primer encuentro debutó el número 1 chileno, Nicolás Burgos, con un gran partido contra el veterano portugués André Silva. Después Joseca Guillot perdió ante Galvano y Silva. “Hay que agradecer a nuestro jugador que se sacrificase jugando como base ante los jugadores extranjeros para que nuestros foráneos tuviesen mejores enfrentamientos”, explicó el director deportivo del club. Vallino recuperó la ventaja en el tercer encuentro al vencer al actual campeón de España e internacional, Miguel Ángel Vílchez, y en el último partido se impuso 3-0 a Galvano.

Para el partido contra el Alicante, los alzireños no pudieron repetir alineación como diez de los otros once equipos de la máxima categoría del tenis de mesa español. “Este formato de dos jornadas en dos días, una en casa y otra fuera es un problema logístico e incluso para disponer de los mismos jugadores que nos permitiría ahorrar gastos de desplazamiento”, explicó José María Guillot.

El exjugador de la categoría Pro A, la máxima de Francia, Mehdi Bouloussa, también demostró su valía. Empezó venciendo a quien fue el primer extranjero del Hortitec en Superdivisión, el iraní Amir Hodaei. Los hermanos Alberto y Diego Lillo ganaron a Burgos y Joseca y Bouloussa volvió a meter a los alzireños en la lucha por los puntos. Aunque Hodaei ganó a Guillot 3-0, Burgos remontó el primer set perdido para vencer 3-1.

Los dos primeros puntos en el casillero alzireño le dan la novena posición. Este viernes visitarán al actual campeón de liga, el Cajasur de Priego de Córdoba, que sigue contando con el mejor presupuesto de la competición y el incombustible Carlos Machado, a sus 45 años.