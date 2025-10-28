Arrancan las obras de la anhelada ronda que sacará casi 9.000 vehículos al día de Carlet

“Es un día histórico, la noticia más esperada en la ciudad desde hace más de treinta años”. La alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, se mostraba este martes exultante al comprobar que las máquinas han empezado a trabajar en la construcción de la denominada Ronda Oeste, una circunvalación de la CV-50 diseñada para sacar del casco urbano cerca de 8.800 vehículos diarios, tras los sucesivos contratiempos que han demorado su su ejecución. El ayuntamiento ha estimado en más de cuarenta años el tiempo que Carlet espera esta infraestructura. El conseller de Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, se ha desplazado a la localidad para visitar estas obras que se prolongarán durante año y medio. Es el plazo de ejecución de un proyecto adjudicado poco antes del verano por un importe de 7.191.952 euros (5,9 millones + IVA) en un contrato que, no obstante, se prolongará durante treinta meses, ya que los otros doce meses corresponden al período en el que la empresa adjudicataria, en este caso el Grupo Bertolín, tendrá la obligación de encargarse del mantenimiento de los árboles que se plantarán para generar zonas de sombra en torno a la ronda.

Las autoridades, ayer, en la visita a las obras, junto al cartel que anuncia el proyecto, / Levante-EMV

En este sentido, el titular de Infraestructuras ha explicado que esta actuación urbana, enmarcada en un convenio con el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, es muy necesaria para Carlet “porque resolverá un problema histórico de funcionalidad en el municipio y, además, potenciará un eje de encuentro, respetuoso con el medio ambiente y con espacios públicos recreativos que fomenten los desplazamientos a pie o en bicicleta”.

La alcaldesa de Carlet ha agradecido al conseller que esta iniciativa se haga realidad y ha destacado que “la población dejará de sufrir el elevado volumen de tráfico, sobre todo de camiones con las molestias que conlleva de ruido y contaminación”.

De esta manera, la nueva infraestructura no solo aliviará la circulación en el interior del municipio, sino que también ordenará los flujos de movilidad en su entorno, impulsando una conectividad más eficiente y sostenible entre los diferentes núcleos de la comarca. Sáez ha señalado que la construcción de la ronda abre la puerta a una futura reordenación de la actual travesía de la CV-50 que, a falta de definir el proyecto, dará más presencia al peatón.

La actuación sufrió importantes retrasos derivados del incremento de los costes de los materiales de construcción tras la guerra de Ucrania. Superados todos estos obstáculos, la Conselleria conseguirá mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos de Carlet, reactivando una infraestructura esencial para la comarca de la Ribera.

Durante la visita, se ha confirmado que el trazado de la Ronda Oeste no se vio afectado por las riadas de 2024 y tampoco figura como zona inundable en la cartografía de la Generalitat, lo que garantiza la seguridad pese a que parte del municipio se vio afectado. En este sentido, durante estos meses la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio también ha realizado una inversión de 140 millones de euros para restaurar el servicio de Metrovalencia en la comarca.

Importantes mejoras

Entre las actuaciones en la Ronda Oeste destacan la mejora de los accesos y conexiones viarias, nuevas glorietas y viales que contribuyen a una circulación más ordenada y fluida, así como el acondicionamiento de los márgenes y espacios urbanos con zonas verdes, itinerarios peatonales y carriles ciclistas, fomentando así una movilidad más segura, sostenible.

Se trata de un proyecto que “va más allá de la ejecución de una infraestructura, supone una apuesta firme por un modelo de territorio moderno, cohesionado y respetuoso con su entorno, donde la movilidad se concibe como un elemento esencial para el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y el bienestar social”, ha concluido Martínez Mus.

En la visita ha estado acompañado por el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte, Javier Sendra y la directora general de Infraestructuras Viarias, María José Martínez Ruzafa.