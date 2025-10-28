Benifaió mejorará la seguridad del ayuntamiento con una inversión de 400.000 euros

El Pla Obert sigue sumando nuevos proyectos en los municipios valencianos. El último decreto validado por el área de Cooperación ha aprobado ocho proyectos del plan cuatrienal de la Diputació de València por valor de 1,5 millones en cinco municipios de la Ribera Alta.

Concretamente, en Benifaió se han aprobado tres proyectos que suman 780.000 euros: la adaptación a la normativa de evacuación y mejora arquitectónica del edificio consistorial (400.000 euros), obras de renovación de la canalización de suministro de agua potable en las calles Regino Mas y Portelles (190.000 euros), y obras de reforma de la zona verde de la SAU 4 (190.000 euros).

En Sumacàrcer, se ha dado el visto bueno a dos proyectos por valor de 583.191 euros: la reforma y peatonalización del paseo del Mercado y la calle Antonio Gil (302.758 euros), y la misma actuación en la plaza de la Era (280.433 euros).

Además, en Rafelguaraf, con una inversión de 108.573 euros, se renovará la red de agua potable y aceras en la pedanía Riu Rau; en Massalavés, por valor de 63.283 euros, se comprará un vehículo para la policía local; y en Sant Joanet se acondicionará un solar destinado a almacén municipal por 59.812 euros.

En general, el decreto del 24 de octubre ha aprobado 49 proyectos, por valor de 8,1 millones, presentados por 34 ayuntamientos de catorce comarcas. Así, el principal plan inversor de la Diputación roza ya las 730 solicitudes aprobadas y los 110 millones asignados del total de 350 de los que consta.

Por comarcas, la Vall d’Albaida es la que más proyectos pondrá en marcha con el nuevo decreto, con diez iniciativas, seguida de la Ribera Alta con ocho actuaciones aprobadas. Mientras, el Camp de Túria suma seis; la Safor, cuatro; el Valle Cofrentes-Ayora y la Canal de Navarrés, tres cada una; Utiel- Requena y la Costera, dos cada una; el Rincón de Ademuz, el Camp de Morvedre, la Hoya de Buñol, l’Horta Nord, l’Horta Sud y la Serranía completan el listado con una iniciativa cada comarca. Además, hay proyectos aprobados de las mancomunidades de Carraixet y de la Ribera Baixa.

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, recalca que “las inversiones del Pla Obert están transformando la provincia de Valencia, en cada decreto se suman nuevos proyectos que están repercutiendo directamente en el bienestar de la ciudadanía”. “Estamos trabajando de la mano de los pueblos, respetando su autonomía y dejándoles demostrar su eficiencia”, asegura.

Por su parte, la vicepresidenta primera de la Diputación y responsable de la Diputación, Natàlia Enguix, destaca que todas estas actuaciones en la red hídrica, las zonas verdes y las instalaciones deportivas responden “a la responsabilidad de los ayuntamientos, que están aprovechando la financiación de la Diputación para mejorar sus municipios”. Además, subraya Enguix, “el Pla Obert, sin plazos, abierto a las necesidades y tiempos de cada municipio, está permitiendo una gran variedad de actuaciones en distintos ámbitos apostando por la sostenibilidad, la calidad de vida y la perspectiva de género”.