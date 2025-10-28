El CB Alginet sigue en estado de gracia con su cuarta victoria consecutiva en el inicio liguero

El Rigalli Alginet suma su cuarta victoria consecutiva en liga, después de vencer en casa al CB Jorge Juan por 88 a 75. De esta forma, los de la Ribera Alta se mantienen imbatidos en lo que va de temporada colocándose en lo más alto de la tabla. Junto al Rigalli Alginet, se coloca empatado en primera posición el NB Torrent con otro 4-0.

Los jugadores del Alginet atienden de las instrucciones del técnico en una pausa. / Lluís López

No sería sorprendente que el duelo entre ambos esté servido en lo que resta de temporada ya que el año pasado, los azules fueron primeros del grupo E-B, mientras que el NB Torrent también alcanzó el primer puesto del grupo E-A. Y es que, no va a haber que esperar demasiado ya que ambos equipos se verán las caras el 9 de noviembre en el pabellón de Alginet. Un partido para ver quien da el primer paso por el liderazgo de la competición.

El Rigalli Alginet llega en estado de gracia, después de su victoria el pasado domingo en el que ha sido el encuentro más ajustado para los azules hasta ahora. Los de la Ribera Alta no fueron capaces de despegarse de su rival hasta bien entrado el último cuarto, ante un CB Jorge Juan que no se daba por vencido demostrando un espíritu de lucha incansable.

El Rigalli Alginet estuvo la mayor parte del tiempo por encima en el marcador, rondando los 10 puntos de ventaja. Sin embargo, fueron varias las ocasiones en las que el visitante conseguía buenos parciales fugaces con los que, en un abrir y cerrar de ojos, se colocaba a cinco puntos, dejando el partido abierto y advirtiendo a los locales de que no podían despistarse en su trabajo en pista.

44-39 señalaba el luminoso de camino a los vestuarios. El Rigalli no venía de hacer su mejor partido, con alguna perdida de balón de más y alguna imprecisión en defensa. Sin embargo, el inicio del tercer cuarto marcó un precedente claro para el resto del parcial. Dos triples rápidos y dos buenos contraataques forzaron la reprimenda del técnico visitante a sus jugadores, que veía como el Rigalli Alginet superaban los 10 de distancia y se le volvía a escapar ligeramente.

El partido se estableció en esa dinámica de idas y venidas en las que ni los azules lograban escaparse cómodamente, ni el Jorge Juan cerraba una remontada clara. Ambos equipos balancearon bastante bien su objetivo de generar puntos rápidos tras salida de balón, con una rotación estática controlada. Pero el Alginet fue mejor en los minutos finales del cuarto, con los que consiguió irse a un 66-52 de cara al último cuarto.

Ese fue el final para el CB Jorge Juan que, aunque no dejó de intentarlo hasta el último segundo, se había quedado demasiado atrás ante un Rigalli Alginet que no perdona en lo que va de temporada. Buenas sensaciones de un conjunto local con un juego regular, firme y con pocas fisuras. Es esa convicción en su trabajo la que los ha llevado a mantener el invicto en este inicio de liga.

Juan Martín consiguió su tercer MVP con un doble doble de 15 puntos y 12 rebotes. Lo acompañaron Alejandro Zurbriggen con otro doble doble de 15 puntos y 11 rebotes y Miguel Martínez con 16 puntos, 5 asistencias y 5 rebotes. Trece de valoración para Joan Bosch que terminó con 8 puntos y 6 rebotes. Marc Rodilla aportó 8 puntos y 4 rebotes.