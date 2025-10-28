Cullera exhibe en Gastrónoma su cultura arrocera

La Feria València acoge haste este martes la décima edición de Gastrónoma, considerado el mayor congreso y showroom del sector gastronómico en España.

Entre los cientos de expositores, productores, chefs y distribuidores, Cullera no ha querido faltar a la cita y lo hace acompañado del Club de Producto Artesanos del Arroz, que reúne a restaurantes, productores y promotores del arroz local y de proximidad.

Durante estos días, los chefs José Palacios, del restaurante Mare Nostrum, y David Zorrilla, del restaurante El Salvador, ofrecen al público profesional distintos showcookings en los que el arroz de Cullera actúa como protagonista absoluto.

Las demostraciones en vivo ponen en valor la calidad del grano, la creatividad culinaria y la fusión entre tradición arrocera y vanguardia gastronómica, elementos que caracterizan la oferta culinaria del municipio costero.

Este tipo de exhibiciones son una de las señas de identidad de Gastrónoma, que combina talleres, clases magistrales, catas y degustaciones con un fuerte acento en la innovación y la sostenibilidad.

Apuesta por el producto de proximidad

La participación de Cullera bajo el paraguas del Club Artesanos del Arroz responde a una estrategia clara para consolidar a la localidad como capital gastronómica del arroz y destino de referencia en gastroturismo.

El municipio promueve desde hace años acciones para divulgar la cultura arrocera y su conexión con el paisaje de la marjal y la huerta valenciana. Ejemplo de ello fue la reciente celebración del World Paella Day, con degustaciones populares y actividades en el Museo del Arroz.

Para Cullera, esta presencia no solo supone mostrar su producto, sino también reforzar su atractivo turístico y consolidar la marca “Arroz de Cullera” como símbolo de identidad, calidad y origen.

Durante las jornadas de la feria, el espacio de Cullera acoge degustaciones, encuentros con profesionales y presentaciones de nuevas elaboraciones con el arroz local como eje. Además, representantes del municipio y del club mantienen reuniones con distribuidores, hosteleros y operadores turísticos interesados en incorporar el arroz cullerense a sus cartas o experiencias gastronómicas.

Identidad y futuro

La participación en Gastrónoma refuerza la imagen de Cullera no solo como destino de sol y playa, sino como enclave gastronómico de primer nivel, donde el arroz y la cocina mediterránea se convierten en embajadores de su cultura y de su entorno natural.

En un contexto en el que el turismo busca experiencias auténticas, Cullera reivindica su esencia: un lugar donde tradición, innovación y territorio se sirven en el mismo plato.