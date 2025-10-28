Exposiciones, minutos de silencio o el pitido del ES-Alert: Así homenajeará la Ribera el primer aniversario de la dana

La sociedad valenciana vivirá mañana, 29 de octubre, una de las jornadas más complicadas. Un año después de la trágica riada, el recuerdo todavía sigue muy presente entre los damnificados y, especialmente, entre las familias y amigos de las 229 víctimas. Este miércoles 29 de octubre será un día de recuerdo y homenajes. Por ello, los ayuntamientos han organizado una serie de actos para rendir homenaje a los afectados por la catástrofe y para reivindicar la resiliencia frente a las adversidades.

Los ayuntamientos han programado una serie de actividades con motivo del primer aniversario de la dana. A continuación se exponen todos los actos programados por cada uno de los consistorios.

La Pobla Llarga.

El ayuntamiento invita a los vecinos y vecinas de la localidad a participar, desde las 9 h y hasta las 14 h, en la lectura del nombre de las víctimas a las puertas del ayuntamiento. A las 18:30 h, el consistorio rendirá homenaje a las víctimas en la plaza del País Valencià.

Llombai

Llombai conmemora el primer aniversario de la dana con la exposición fotográfica "De fang, cor i mans: La terra que ens uneix", en la que se recogen una serie de imágenes que muestran las consecuencias de la riada en el municipio y la solidaridad recibida durante esas semanas. La muestra, que se inaugura a las 19:30 h del 29 de octubre, se podrá visitar en el nuevo local situado en la planta baja del ayuntamiento.

El ayuntamiento también aprovechará la jornada del 29 de octubre para realizar un reconocimiento a todas las personas que se volcaron en ayudar durante esos días. El consistorio entregará una serie de distinciones a los miembros de Protección Civil, la Policía Local y Guardia Civil por su "trabajo durante la dana". Gómez señala que también se busca homenajear a los colectivos y voluntarios que estuvieron presentes en la localidad.

Cullera

Cullera inaugurará a las 13 h un monumento dedicado al voluntariado que se volcó en la catástrofe desde el primer momento. El monumento se instalará en la rotonda situada frente al antiguo almacén de Botanch, que durante los días de la catástrofe se convirtió en el principal centro logístico para la recogida y distribución de alimentos, agua y materiales de emergencia. Ese espacio, símbolo de la solidaridad ciudadana, pasará a llamarse oficialmente Plaza del Voluntariado.

Guadassuar

Guadassuar conmemorará la fecha con el acto "Llum en la memòria", a cargo del Euterpe Quartet, en el cruce entre Ermita-Algemesí-Mestre Giner. Se trata de un acto de homenaje y recuerdo a las víctimas de la dana y a todas las personas afectadas por este episodio que ha marcado decenas de pueblos.

Cartel de la exposición fotográfica en Llombai. / Levante-EMV

Antella

El ayuntamiento hará sonar la sirena municipal en la plaza Major a las 20:11 h, hora en la que sonó la primera alarma ES-Alert en la Comunitat Valenciana durante la dana. Posteriormente, los presentes guardarán un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Varias personas realizarán un parlamento y los vecinos que lo deseen podrán depositar una vela o una flor en la plaza para recordar a las víctimas.

Sueca

Concentración y minuto de silencio en memoria de las víctimas de la dana, a las 12 h, en la plaza del Voluntariat.

Algemesí

Algemesí, epicentro de la catástrofe en la Ribera, vivirá una de las jornadas más emotivas. El ayuntamiento celebrará a las 19 h en la basílica de Sant Jaume una misa para recordar a las víctimas y a las 20 h se realizará un acto institucional en el Museu Valencià de la Festa.

Almussafes

A las puertas del ayuntamiento, la ciudadanía guardará cinco minutos de silencio a las 12 h para recordar a las víctimas de la dana en el primer aniversario.

Senyera

Los presentes se concentrarán a las 20 h en la plaza del ayuntamiento para leer un manifiesto institucional. Posteriormente se guardará un minuto de silencio y a las 20:11 h sonará la alarma por megafonía. Los presentes encenderán cirios como símbolo de unión, memoria y solidaridad.

Manuel

Los vecinos y vecinas se concentrarán a las 20 h a las puertas del ayuntamiento para leer un manifiesto institucional. Posteriormente se guardará un minuto de silencio y a las 20:11 h sonará la alarma por megafonía. Los presentes encenderán cirios como símbolo de memoria y solidaridad.

Alginet

Alginet, uno de los municipios afectados no sólo por la riada sino también por el paso de un tornado, guardará un minuto de silencio a las 12 h en las puertas del ayuntamiento. Posteriormente se leerá un manifiesto.

Montroi

El consistorio convoca a los vecinos a guardar un minuto de silencio por las víctimas, a las 19:30h, en la puerta del ayuntamiento.