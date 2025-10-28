Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alzira

El fiscal pide 4 años para el autor de una agresión que resultó mortal tras discutir por una plaza de aparcamiento

La víctima, de 65 años y con problemas de movilidad, cayó desplomada tras recibir un puñetazo y se golpeó contra el suelo y una pared

Plaza de estacionamiento de la calle Ramón y Cajal en la que se produjo la discusió y la agresión.

Plaza de estacionamiento de la calle Ramón y Cajal en la que se produjo la discusió y la agresión. / Pascual Fandos

Óscar García

Alzira

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de València juzga este jueves al hombre que propinó un puñetazo a otro durante una discusión desencadenada cuando ocupaba una plaza de aparcamiento reservada para discapacitados donde la víctima, que presentaba limitaciones físicas, pretendía estacionar. El agredido fallecía dos días después. Los hechos se produjeron en la calle Ramón y Cajal de Alzira el 27 de febrero de 2024. La fiscalía pide cuatro años de prisión para el procesado por un delito de lesiones dolosas en concurso ideal con un delito de homicidio por imprudencia grave.

La fiscalía relata en su escrito de acusación que, durante la discusión con el hombre de 65 años con una incapacidad permanente por limitaciones físicas, el encausado, con ánimo de menoscabar su integridad física pero con el total convencimiento de que la muerte no se produciría, propinó un puñetazo en la cara a la víctima, que cayó desplomada y se golpeó con la pared que tenía detrás y contra el suelo. El acusado huyó del lugar y el agredido fue trasladado al Hospital de la Ribera, donde ingresó en la UCI y donde fallecería dos días después.

Noticias relacionadas y más

El Ministerio Público detalla que el informe forense describe que las lesiones mortales tienen su origen traumático producido por un golpe y contragolpe, en una persona más susceptible de sufrir hemorragias por un tratamiento médico previo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La búsqueda del desaparecido de Montserrat se centra a 30 kilómetros del último lugar donde fue visto
  2. Las horas más críticas en Algemesí el 29-0: 'Hay una mujer encaramada a un árbol desde hace cuatro horas
  3. La destilería de Cullera Cerveró logra el premio a la mejor cazalla valenciana del año en la feria de Real
  4. Detenido un hombre de 49 años por una brutal agresión a su pareja sentimental en Cullera
  5. Las vidas que se llevó la dana en la Ribera: Del abuelo que salvó a sus nietos a la vecina de Turís procedente de Holanda
  6. Rufián pide a Broncano que lleve a la Fúmiga a 'La Revuelta' y que vete a Mazón
  7. Detenido en Cullera tras protagonizar un tiroteo y atrincherarse en su vivienda
  8. La JLF de Alzira clausura la exposición de indumentaria de las falleras mayores en 24 horas para llegar a la proclamación

El CB Alginet sigue en estado de gracia con su cuarta victoria consecutiva en el inicio liguero

El CB Alginet sigue en estado de gracia con su cuarta victoria consecutiva en el inicio liguero

Un policía de Montserrat desfila en Nueva York

Un policía de Montserrat desfila en Nueva York

Los palistas de Cullera suman cinco medallas en la última prueba de la Liga Autonómica de kayak de mar

Los palistas de Cullera suman cinco medallas en la última prueba de la Liga Autonómica de kayak de mar

El Govern invertix a Cullera 22 milions per a la reconstrucció després de la dana

El Govern invertix a Cullera 22 milions per a la reconstrucció després de la dana

Exposiciones, minutos de silencio o el pitido del ES-Alert: Así homenajeará la Ribera el primer aniversario de la dana

Exposiciones, minutos de silencio o el pitido del ES-Alert: Así homenajeará la Ribera el primer aniversario de la dana

El Gobierno invierte en Cullera 22 millones para la reconstrucción tras la dana

El Gobierno invierte en Cullera 22 millones para la reconstrucción tras la dana

El fiscal pide 4 años para el autor de una agresión que resultó mortal tras discutir por una plaza de aparcamiento

El fiscal pide 4 años para el autor de una agresión que resultó mortal tras discutir por una plaza de aparcamiento

Así son las viviendas más lujosas a la venta en la Ribera

Así son las viviendas más lujosas a la venta en la Ribera
Tracking Pixel Contents