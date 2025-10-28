Alzira
El fiscal pide 4 años para el autor de una agresión que resultó mortal tras discutir por una plaza de aparcamiento
La víctima, de 65 años y con problemas de movilidad, cayó desplomada tras recibir un puñetazo y se golpeó contra el suelo y una pared
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de València juzga este jueves al hombre que propinó un puñetazo a otro durante una discusión desencadenada cuando ocupaba una plaza de aparcamiento reservada para discapacitados donde la víctima, que presentaba limitaciones físicas, pretendía estacionar. El agredido fallecía dos días después. Los hechos se produjeron en la calle Ramón y Cajal de Alzira el 27 de febrero de 2024. La fiscalía pide cuatro años de prisión para el procesado por un delito de lesiones dolosas en concurso ideal con un delito de homicidio por imprudencia grave.
La fiscalía relata en su escrito de acusación que, durante la discusión con el hombre de 65 años con una incapacidad permanente por limitaciones físicas, el encausado, con ánimo de menoscabar su integridad física pero con el total convencimiento de que la muerte no se produciría, propinó un puñetazo en la cara a la víctima, que cayó desplomada y se golpeó con la pared que tenía detrás y contra el suelo. El acusado huyó del lugar y el agredido fue trasladado al Hospital de la Ribera, donde ingresó en la UCI y donde fallecería dos días después.
El Ministerio Público detalla que el informe forense describe que las lesiones mortales tienen su origen traumático producido por un golpe y contragolpe, en una persona más susceptible de sufrir hemorragias por un tratamiento médico previo.
