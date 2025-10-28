El gobierno de Alzira responde a las críticas que retirar los semáforos mejora la seguridad y la fluidez

El Ayuntamiento de Alzira ha justificado la supresión de semáforos en varios puntos de la ciudad como el paso peatonal de los casalicios, en la avenida Santos Patronos, como una forma de avanzar en el modelo de Ciutat 30 “más segura y sostenible”. El gobierno municipal ha explicado que tras analizar los informes de Movilidad y Tráfico de la Ciutat 30 se ha decidido anular diversos semáforos “que ya no resultaban necesarios o que dificultaban la fluidez viaria”.

La coalición de gobierno incide en que esta actuación forma parte del proyecto de transformación de Alzira en una Ciutat 30, “en la que la seguridad viaria, la sostenibilidad y el respeto por los peatones son prioritarios”. “Nuestro objetivo es adaptar la ciudad a una nueva realidad de movilidad más respetuosa con las personas y el medio ambiente. Los semáforos tienen una función en puntos concretos pero, en otros, pueden sustituirse por pasos elevados, rotondas o señalización que mejore la convivencia entre vehículos y peatones”, incide el ejecutivo local en un comunicado, en el que defiende que, en zonas de baja velocidad y tráfico moderado, la retirada de semáforos reduce el tiempo de espera, el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.

Las explicaciones del gobierno municipal sobre la retirada de los semáforos se producen el mismo día que la concejal del grupo de no adscritos Mar Chordá criticaba lo que considera un “peligroso caos” en la señalización y los semáforos de la ciudad y daba a conocer la moción presentada para que se debata en el pleno del jueves que, entre otras medidas, propone que se realice de inmediato una revisión técnica integral de todos los semáforos del municipio “priorizando los casos de la avenida Santos Patronos y los casalicios”. Chordá llega a exponer en su propuesta que con la retirada del semáforo de los casalicios en este punto “reina la confusión y la inseguridad vial”.

El gobierno municipal responde, sin embargo, que en el primer municipio del Estado español que decidió sustituir los semáforos por pasos de peatones (Amorebieta), se han reducido los siniestros un 80 %.

“El ayuntamiento reforzará la medida con una nueva señalización horizontal y vertical, así como con campañas informativas para concienciar a la ciudadanía sobre el respeto de los límites de velocidad y la seguridad de los peatones”, anuncia el gobierno, mientras advierte que una señalización luminosa no es nunca sinónimo de seguridad absoluta. “Esta solo se consigue con el respeto y el cumplimiento de la normas por parte de todos los usuarios de la vía pública, conductores, motoristas y usuarios de patines”.

“Hemos de seguir avanzando en una ciudad en la que los peatones sean los protagonistas, en la que haya menos ruido, menos contaminación y más convivencia”, incide el ejecutivo, mientras señala que con este modelo Alzira “reafirma su compromiso con los objetivos europeos de movilidad sostenible y con la mejora de la calidad de vida urbana”.