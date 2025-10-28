El Gobierno da capertazo a dos de las fotovoltaicas que Turís rechazaba

La localidad de Turís se sentía asfixiada por la proliferación de proyectos de grandes centrales fotovoltaicas en su término municipal y ahora esa presión disminuye al desestimar el Gobierno dos de ellos. La resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, publicada ayer en el BOE, llega después de que el promotor solicitara el cierre de ambos expedientes tras no subsanar las deficiencias señaladas por los técnicos medioambientales.

Las plantas solares ahora descartadas son las conocidas como Los Predios y Los Hierros. La primera de ellas, con una potencia prevista de 79,37 MW, afectaba al territorio de hasta seis poblaciones (Turís, Alborache, Godelleta, Chiva, Quart de Poblet y Aldaia) si se tenía en cuenta la propia instalación como la correspondiente infraestructura de evacuación. En el caso de la segunda, de la misma potencia, se dibujaba sobre terrenos de Turís y Alborache.

Tanto una como la otra, promovidas por la empresa de origen noruego Statkraft, iniciaron los trámites administrativos en abril de 2021 y superaron varios de los estadios necesarios para obtener la autorización definitiva. En mayo de 2023, por ejemplo, obtuvieron la Declaración de Impacto Ambiental favorable. Sin embargo, fue a finales del pasado año cuando surgieron algunas de las trabas más difíciles de superar.

En noviembre de 2024, la Subdirección General de Infraestructuras e Integración del Sistema Energético reclamó que se subsanaran algunos de los aspectos relacionados con el proyecto de Los Predios. Al mismo tiempo, la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana alertó en un informe de las afecciones que existían sobre el corredor fluvial de la rambla del Poyo, que unas semanas antes se había desbordado y provocado una de las inundaciones más trágicas de la historia de la provincia. Al respecto, se planteaba la necesidad de realizar modificaciones en la línea de evacuación «para evitar la incidencia negativa sobre el territorio». La respuesta del promotor, que se produjo solo unos días después, no aportó nueva documentación y manifestó los reparos que le producía.

En paralelo, crecía un fuerte sentimiento de rechazo entre los vecinos de Turís, que llegaron a manifestarse en la calle para mostrar su oposición a la ingente cantidad de proyectos fotovoltaicos (hasta seis) que se planeaban en el municipio al considerar que representaba un impacto negativo para el territorio. Según se calculó en su momento, la ejecución de todos ellos implicaba ocupar más de ocho millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable. Tanto la cooperativa La Turisana como la bodega La Baronía mostraron su preocupación al proyectarse las plantas solares sobre terrenos agrícolas y cultivables.

Con buena parte de la sociedad local en contra y con los inconvenientes que habían surgido durante el proceso de tramitación, en mayo de 2025, la firma noruega solicitó que se resolvieran los expedientes ordenando la cancelación y la devolución de la garantía económica de acceso y conexión constituida.

No ha sido hasta este mes de octubre cuando la Dirección General de Política Energética y Minas ha desestimado la solicitud de autorización administrativa previa y la de construcción para la instalación de ambas fotovoltaicas. Aunque se abre, en consecuencia, un plazo para interponer recursos antes de la que resolución sea firme, el hecho de que fuera el propio promotor el que instara al cierre del expediente hace pensar que supone el punto y final para uno y otro proyecto.