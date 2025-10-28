El Gobierno invierte en Cullera 22 millones para la reconstrucción tras la dana

21.974.405,35 euros es la inversión que ha realizado, hasta el momento, el Gobierno de España en Cullera para la reconstrucción después de la dana cuando se cumple un año de la tragedia. A pesar de que, afortunadamente, Cullera «fue uno de los pueblos menos afectados, hemos recibido casi 22 millones de euros en ayudas que poco a poco estamos implementando para que la reconstrucción se complete lo antes posible y volver a la normalidad en muchas de estas infraestructuras que han sido dañadas», según ha destacado el alcalde de la ciudad, Jordi Mayor.

Las principales inversiones se concentran en la reparación, recuperación y rehabilitación de infraestructuras afectadas, para las cual se han dedicado 10.185.182,22 €; en ayudas a empresas y autónomos, planes de contratación o por ceses de actividades y ERTEs, con 3.114.586,53 €; y en la atención a personas afectadas en las que se han invertido 2.940.484,26 € en ayudas de protección civil, pensiones e ingreso mínimo vital, a la infancia, adolescencia y juventud, ayudas a viviendas afectadas y enseres, ayudas por coches siniestrados, ayudas a servicios sociales, o a estudiantes universitarios.

También se ha realizado un gran esfuerzo en ayudas a la agricultura, para la cual se han destinado 2.356.221,43 € por la compensación de pérdida de renta, caminos rurales y reparaciones de explotaciones y maquinaria.

Dentro de esta inversión también se encuentran 905.893,74 € en la reconstrucción de infraestructuras hidráulicas, alcantarillados y ciclo integral del agua, y 2.442.037,17 € del consorcio de compensación de seguros.

En esta línea, Mayor ha insistido que «es una evidencia que es el Gobierno de España quien está ocupándose por la reconstrucción y quien está preocupándose para que llegue el dinero a las familias y a los municipios afectadas».