Los palistas de Cullera suman cinco medallas en la última prueba de la Liga Autonómica de kayak de mar

Los palistas de Cullera destacan en el Campeonato Autonómico de kayak de mar, disputado en El Campello (Alicante). Los deportistas del club de la Ribera Baixa obtuvieron cinco medallas, cuatro de oro, en la última prueba de la Liga Autonómica de kayak de mar, sobre unas distancias de un kilómetro para prebenjamines, benjamines y alevines, tres para infantiles, 7,5 para cadetes y 11,8 para el resto.

Marcos Climent, a la derecha de la imagen, en la prueba senior SS1. / Levante-EMV

En mujer sénior SS1, Arancha Cester demostró su polivalencia y se impuso, con una marca de 1 h 2 m y 3 s. Por su parte, en categoría masculina, Marcos Climent, de Sollana, que compite por el Club Piragüisme Silla, finalizó segundo. Climent hizo una salida rápida. Pronto bajó el ritmo para reservar fuerzas y le pasaron tres rivales. Pero “cuando ya cogí una buena marcha, metí ritmo de crucero y, al superarlos, se pusieron a mi estela”, reconoce el sollanero. “Poco a poco fueron descolgándose y me escapé con el primero (Maik Dimitrov, del Náutico de Denia), pero él llevaba una marcha más y me quedé un poco atrás, a un paleo ágil para que no me alcanzaran los de detrás”. Y así fue. Climent puedo llegar a meta holgadamente en segunda posición, con un tiempo de 51:11.

En otras categorías, los del Club Piragüisme Cullera también brillaron. En hombre veterano SS2, Salvador Rico y David Chacón dominaron de principio a fin, y llegaron a meta en 49:49. La tercera victoria para los de la Ribera Baixa vino de la mano de Adriano Celentano y Pau Torres, en hombre cadete SS2, con 38:09.

En las categorías de promoción demostraron que su cantera funciona a pleno rendimiento. En hombre infantil SS1, Óscar Domínguez se llevó la plata, con 17:34, con su compañero Angelo Celentano en sexta posición (21:26). Por su parte, Richard Tortajada obtuvo la última victoria de los culleranos en hombre alevín SS1, con 3:05.

En la clasificación general por clubes, Cullera finalizó séptimo; en jóvenes promesas, terceros, y en la de veteranos, los 12º.

Este próximo domingo los palistas de los tres clubes la Ribera (Penya Piragüista Antella, Scooter de Algemesí y Club Piragüisme Cullera) competirán en el Campeonato Autonómico de velocidad, en Almassora, sobre 200 metros, última prueba de la temporada piragüística en el territorio valenciano.