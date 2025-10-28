Vaivén
Un policía de Montserrat desfila en Nueva York
El agente es el único representante de la Comunitat Valenciana
Levante-EMV
Alzira
El agente de la Policía y vecino de Montserrat Amado Avellá participó en el desfile del Día de la Hispanidad en Nueva York, que se celebró el pasado 12 de octubre. Amado es el único agente que ha representado a la Comunitat Valenciana en este acto internacional tan emblemático. Durante la marcha, los agentes recorrieron algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.
El consistorio ha agradecido al policía que llevara el nombre de Montserrat hasta Nueva York.
