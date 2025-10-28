El ruso Roman Demochkin se incorpora a la UD Alzira procedente del CD Soneja. Este extremo de 20 años se caracteriza por su técnica pese a su altura, con desborde, su calidad para sacar faltas y golpea bien con las dos piernas. El joven de San Petersburgo solo ha gozado de 45 minutos en dos partidos, en Buñol y la Nucia. El año pasado disputó los 21 partidos en que fue convocado, si bien sumó un total de 866 minutos en los que marcó tres goles. En diez partidos fue titular de los que completó los noventa minutos en dos ocasiones.

El jugador es diestro aunque prefiere jugar por el extremo izquierdo y “viene a completar una posición que teníamos coja”, dijo su nuevo entrenador, Ramón Llopis.