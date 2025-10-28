La solidaridad de las Fallas tiene premio

La Junta Local Fallera de Sueca ha recibido en València el Premio Manuel Algarra, concedido por el equipo solidario “En Vena” de la falla Los Generales, en reconocimiento a todas las actividades solidarias impulsadas por las comisiones falleras de Sueca, El Perelló y el Mareny de Barraquetes con motivo del 50º aniversario de la entidad, así como por las acciones desarrolladas durante los años más duros de la pandemia.

El galardón fue otorgado en 2023, pero hasta ahora no había podido ser recogido debido a que el acto de entrega coincidía cada año con la exaltación de las falleras mayores de Sueca. Finalmente, una representación de la Junta Local Fallera se desplazó a la Sede de la Federación de Fallas Benicalap-Campanar, ubicada en la Ciutat Fallera, para participar en la ceremonia de entrega.

En nombre de la Junta Local Fallera fue Helena Mompó Sanseloni, quien fuera Fallera Mayor Infantil de la Falla Verge de Sales en 2019 y Fallera Mayor Infantil de Sueca en 2020, 2021 y 2022, la encargada de recoger el galardón. Helena se dirigió al público con unas palabras llenas de agradecimiento, simpatía y cercanía, reconociendo la gran labor del colectivo impulsor del proyecto solidario y, en especial, el trabajo de Carmen López, de la falla Los Generales, a quien definió como el “corazón y alma” de la iniciativa “En Vena”.

Durante su intervención, la joven también pidió disculpas en nombre de la junta por no haber podido asistir con anterioridad a la entrega del premio, y sus palabras fueron recibidas con aplausos y muestras de cariño por parte de los asistentes. Tras el acto, se sirvió un vino de honor en un ambiente de confraternidad fallera y espíritu solidario.

Desde la Junta Local Fallera de Sueca se ha querido expresar públicamente su gratitud hacia el proyecto En Vena y la falla Los Generales por este reconocimiento, que simboliza el compromiso, la unión y la capacidad de respuesta del colectivo fallero de Sueca, El Perelló y el Mareny de Barraquetes en los momentos más difíciles.

Un reconocimiento a todo el colectivo fallero de Sueca, El Perelló y el Mareny de Barraquetes por este merecido galardón.