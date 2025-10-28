Tous logra el aval del TSJ para aumentar el IBI que cobra a la presa hasta 1,7 millones al año

El maná de la presa de Tous alimentará todavía más las arcas municipales después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ haya atendido parcialmente el recurso del ayuntamiento contra una resolución de la Gerencia de Catastro que desestimó su solicitud de aumentar el tipo de gravamen que se aplica en el Impuesto sobre Bienes Especiales, la contribución que el Ministerio de Transición Ecológica abona al consistorio por la presencia del embalse en su término municipal.

El fallo que reconoce el derecho del ayuntamiento a aplicar un gravamen del 1 % en el IBI de la presa en lugar del 0,9 % que se estableció desde un primer momento se traducirá en alrededor de 300.000 euros anuales, que se sumarán al importe de 1.470.000 euros que ya percibe anualmente por este concepto. El consistorio no renuncia a, con la sentencia en la mano, reclamar las últimas cuatro anualidades -las que legalmente puede reclamar al no haber prescrito-, según ha confirmado el alcalde, Cristóbal García, lo que se traduciría en una inyección adicional de 1,2 millones a las saneadas arcas municipales. García, no obstante, se muestra cauto hasta ver el dinero en caja una vez se cierre el proceso -«el catastro tiene que realizar una comunicación a la Confederación Hidrográfica del Júcar para que a su vez confirme este extremo»- y se giren las liquidaciones el próximo año.

El IBI de la presa de Tous es la principal fuente de ingresos del ayuntamiento desde que en 2006 consiguiera que se le reconociera el derecho a cobrar al entonces Ministerio de Medio Ambiente el Impuesto de Bienes Especiales, que inicialmente era de 1.266.000 euros al año -una actualización de valores catastrales ya propició una revisión al alza en 2023-, hasta el punto que con el incremento derivado de la actualización del gravamen esta partida supondrá un 63 % de un creciente presupuesto municipal. Valga como ejemplo que el borrador en el que trabaja el equipo de gobierno para 2026 asciende a 2,8 millones de euros mientras que la contribución del pantano sería de 1.770.000 euros.

El alcalde ha explicado que la disputa sobre el gravamen aplicable deriva del tipo de construcción y del aprovechamamiento de una parte de la antigua presa que no se tuvo en cuenta en la valoración catastral.

Cristóbal García ha comentado que si el ayuntamiento consigue cobrar los ‘atrasos’ de los últimos cuatro años el dinero servirá para financiar el local multiusos que se pretende construir con capacidad para entre 400 y 500 personas, que pueda albergar todo tipo de actos y evitar la cancelación de otros que, por ejemplo en fiestas, se han tenido que suspender en caso de mal tiempo. El alcalde ha estimado en torno a 800.000 euros la inversión de este proyecto.

Los ingresos del IBI de la presa permiten al ayuntamiento mantener los impuestos municipales congelados y en un mínimo legal desde hace años y, a la vez, habilitar subvenciones de todo tipo para respaldar a las asociaciones locales y tratar de fijar a la población. El ayuntamiento ofrece ayudas a la natalidad, a la compra dela primera vivienda, a las familias numerosas o para la adquisición de material escolar. El concejal Juan Ramón Báguena ha señalado que los nuevos ingresos permitirán apostar por el comercio local y potencial el turismo.