Algemesí celebra una misa para honrar a las 229 víctimas de la riada

Los devotos y vecinos de Algemesí se volcaron hace un año en recuperar la basílica de Sant Jaume, que resultó gravemente afectada por el desbordamiento del río Magro, como la mayoría de calles y edificios de la localidad. Hoy muchos de ellos han vuelto a reunirse en el mismo lugar para honrar la memoria de las 229 víctimas de la catástrofe, cuatro de ellas vecinas de la localidad, con motivo del primer aniversario de la dana. También han estado presentes la directora de Cáritas Valencia, miembros de la corporación municipal y el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis.

El alcalde, José Javier Sanchis, junto al resto de autoridades municipales. / Levante-EMV

La misa se ha iniciado con un parlamento en el que se han recordado aquellos primeros días. "La riada tiró por tierra nuestro esfuerzo e ilusiones. Por eso, rogamos por todas las víctimas que causó", ha señalado una de las catequistas, que ha reivindicado que "la dana mostró nuestra fragilidad, pero también que somos un pueblo que supo cuidarse mutuamente".

El acto también ha servido para agradecer "la solidaridad de tantas personas que nos ayudaron en los momentos de tanta necesidad".

El párroco, Joan Carles Alemany, también ha aprovechado para rememorar este año. "Se cumple un año de un acontecimiento que nos llenó de tristeza y un gran miedo. Una gran cantidad de interrogantes se levantaron sobre nuestras vidas al ver que el agua llenaba nuestras casas". Ha añadido: "Durante esos días experimentamos la fragilidad de nuestras vidas. La riada nos superó de muchas maneras".

Un instante de la ceremonia religiosa. / Levante-EMV

El párroco también ha aprovechado para agradecer la ayuda y la solidaridad: "Hemos sentido la ayuda que necesitábamos. De manera sencilla y anónima vinieron". Y especialmente ha puesto en valor el trabajo de jóvenes que "protagonizaron momentos de heroicidad y entrega sin esperar nada a cambio".