Un año de la dana

El alumnado de Albalat conmemora el primer aniversario con murales de barro y homenaje a voluntarios

El consistorio agradece el trabajo de la comunidad educativa, que se convirtió en punto de acogida durante esos días

Murales hechos con barro.

Saray Fajardo

Alzira

La sociedad valenciana se ha volcado en el primer aniversario de la catástrofica dana. Cuando se cumple un año de la tragedia, los distintos colectivos y ayuntamientos han llevado a cabo multitud de actos de homenaje a las víctimas y afectados. Los más pequeños también se han sumado a este homenaje.

Los centros educativos de Albalat de la Ribera se han sumado al recuerdo de la trágica dana. Así, la Escuela Infantil Municipal Enric Valor ha realizado un mural en el que el barro es el protagonista. Cada uno de los niños y niñas del centro han dejado su marca en el mural con la frase "¡No os olvidamos!”.

El CEIP Ausiàs March, por su parte, ha elaborado un comunicado que se ha leído en la radio del colegio para recordar este día. En él señalan que "la lluvia, el agua y el barro transformaron en unas horas el paisaje próximo y nos dimos cuenta de que manda la naturaleza". Además, han aprovechado para agradecer que la localidad no estuviera tan afectada como otros municipios de la comarca y de la provincia de Valencia. "No nos podíamos creer como sólo a 5 kilómetros la realidad era tan diferente. Muchos maestros, amistades y familiares vieron como su casa, sus pertenencias, las calles, los coches o las tiendas se transformaban en barro", han señalado.

El alumnado ha agradecido que toda la comunidad educativa se volcara en la catástrofe. "Nos cargamos de energía y acogimos de manera temporal a unos 60 compañeros. Esa iniciativa nos demostró que en esos momentos es donde realmente se aprende", insiste el colegio, a la vez que recuerda que "sólo el pueblo salva al pueblo y, aunque costará de curar muchas heridas abiertas, está en nosotros la esperanza y el sentido de comunidad".

Homenaje a los voluntarios.

Los alumnos también han querido rendir homenaje a todas las personas que ayudaron de manera altruista. Así, el IES Sucro ha creado una escultura con fregonas y escobas para recordar al voluntariado que hizo posible la recuperación.

El ayuntamiento, por su parte, ha agradecido las iniciativas de estos centros, que fueron "lugares de acogida para el alumnado de municipios cercanos afectados hasta que los suyos estuvieron en condiciones de volver a ocupar sus aulas, por acoger voluntariado de otros lugares y por recoger material escolar y otros elementos para las personas afectadas".

