Alzira y Castellonense se ven las caras en un derbi comarcal treinta años después

La UD Alzira y la UD Castellonense se enfrentan esta noche (20’30 h. en el Camp d’Esports Venècia) en su mejor momento de la temporada. “El claro favorito es el equipo de Iñaki Rodríguez”, afirma rotundamente el técnico alzirista Ramón Llopis. “Es un equipo trabajado durante años, que se ha reforzado después de quedarse a un penalti de subir a 2ª RFEF y con la tranquilidad que le infunde el presidente Miguel Ángel Pla”.

Los albinegros llegan al campo azulgrana con una sola derrota, en Torrellano y cinco jornadas invicto, las cuatro últimas con victoria. Los pupilos de Iñaki han sido capaces de sacar adelante partidos adversos en los últimos minutos como el empate a tres contra el At. Levante o la victoria del sábado en Utiel. “Tenemos una plantilla amplia, muy bien compuesta por mi cuerpo técnico, que da soluciones a los diferentes momentos del partido”, explica Rodríguez. “El equipo ha crecido mentalmente”, añade. El técnico castellonense tendrá la baja de Binu, expulsado en Utiel.

Por su parte, la UD Alzira llega en su mejor momento “aunque todavía estamos al 40% de lo que yo quiero”. Los aficionados vieron un equipo que compitió contra el Atzeneta “y precisamente la afición ha de ser hoy nuestro jugador número 12”, explica Ramón Llopis. El técnico burrianense considera que la clave del partido estará en “quien mejor esté en la fase defensiva. Ambos equipos iremos a por el partido en el cual hay diversas fases. Ganará el que aguante mejor los ataques del rival”.

Ambos entrenadores son grandes amigos que ya se han enfrentado como entrenadores del Castellonense y Soneja. “El año pasado, nada más coger el Soneja, que no estaba bien, y les ganamos 0-2 mientras que ellos nos eliminaron en la eliminatoria de ascenso a 3ª pese a que fuimos mejores”, añade. Llopis solo tendrá la baja por lesión de Gomis, que ayer cumplió 31 años. Queda en el aire si ya contará con el nuevo jugador, el ruso Roman, pese a que solo ha realizado un entrenamiento, y deberá hacer dos descartes por decisión técnica.

Alineación del Castellonense en el partido disputado en Alzira en 1995. / Levante-EMV

Ambos equipos se han enfrentado siete veces, con cuatro victorias alziristas y dos castellonenses. El último partido se jugó el 4 de junio de 1995 en el Luis Suñer Picó con triunfo visitante por 1-2. Los caminos de ambos equipos han sido bien distintos y el anterior antecedente data de la 71-72, con triunfo alzireño por 3-1 con goles de Barón, Ramírez y Valero.

El árbitro será el debutante esta temporada en 3ª, Óscar Penalba Bernabeu, que hace solo dos año pitaba en 2ª FFCV y la campaña pasada alternó entre 1ª FFCV y Lliga Comunitat.