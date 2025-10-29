Alzira completa en el Racó la primera faja de autoprotección contra incendios forestales

El Ayuntamiento de Alzira ha completado la primera faja de autoprotección contra incendios forestales en la urbanización el Racó y en breve tiene previsto iniciar los trabajos en el Respirall, un área residencial contigua. El consistorio inició a mediados de septiembre los trabajos tras activar el proceso de ejecución subsidiaria para mejorar la seguridad contra incendios en aquella áreas residenciales que lindan con suelo forestal.

Uno de los bordes de la urbanización con la fja de autoprotección ya ejecutada. / Levante-EMV

Se trata de una obligación legal que el ayuntamiento activó a finales de 2023 con la aprobación de delimitación cartográfica de las urbanizaciones, núcleos de población, edificaciones e instalaciones susceptibles de sufrir un incendio forestal, un trámite que ponía en macha la cuenta atrás para que los propietarios crearan estas franjas perimetrales de seguridad como medida de autoprotección.

El plazo de seis meses se agotó sin la respuesta esperada y el ayuntamiento activó la ejecución subsidiaria a petición de los propios vecinos, de forma que asume los trabajos y pasa la factura a los interesados. En este camino convocó asambleas informativas antes de que, a mediados de septiembre, se iniciaran los trabajos de desbroce selectivo y limpieza para separar la masa forestal de las viviendas.

El calendario de actuación aprobado contemplaba el inicio de estos trabajos en el Racó, al tratarse de la única urbanización de Alzira recepcionada íntegramente por el ayuntamiento, por lo que presenta una particularidades respecto del resto y es el ayuntamiento el que asume el coste.

Fuentes municipales han confirmado que ya se han completado las fajas perimetrales en este sector residencial y que los trabajos continuarán en breve en el Respirall, una urbanización que linda con el Racó por lo que ambas actuaciones se consideran complementarias en un sector con una alta densidad de población, otro de los motivos que ha llevado a actuar primero en esta zona.

El ayuntamiento siempre ha alertado de que los vecinos que residen en zonas forestales tienen que ser conscientes de que existe un peligro cada vez mayor ante el que tienen que protegerse.