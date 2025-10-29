Alzira llora por las víctimas de la dana en el aniversario de la riada
Rostros desencajados y lágrimas brotan entre los centenares de asistentes al acto en memoria de las 229 vidas que segó la trágica inundación
Alzira se ha sumado a las numerosas muestras de dolor y recuerdo por las víctimas de la dana que se suceden en el aniversario de la trágica inundación, que acabó con la vida de 229 personas. Con un acto sencillo, pero emotivo, la ciudad ha rendido su particular tributo a los fallecidos y sus familias.
Varios centenares de personas se han concentrado, en el mediodía de este 29 de octubre, a las puertas del consistorio. Tras una interpretación instrumental del tema 'Let it be' de los Beatles a cargo de un dúo de violinistas, el alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez, ha tomado la palabra: "La dana arrasó vidas, casas y, en muchos casos, parte de nuestra inocencia. Un año después nuestro recuerdo sigue bien vivo y nuestro compromiso con las víctimas y sus familias continúa más firme que nunca. Este año que ha pasado, el dolor por la pérdida de las personas y las consecuencias de aquel desastre natural han sido constantes", ha expresado durante el discurso institucional, en el que también ha alertado de la necesidad de tomar soluciones para tratar de revertir la situación de emergencia climática.
Domínguez también ha tenido palabras para destacar las numerosas muestras de solidaridad que se dieron en los días posteriores a la tragedia y que se han mantenido a lo largo del último año, algunas de ellas desde la propia ciudad, bien conocedora del poder devastador de las inundaciones. "El calor humano suplió, en cierto modo, las ausencias y el silencio que dejaron el agua y el barro", ha afirmado.
Tras el discurso, los asistentes guardaron un respetuoso minuto de silencio por las víctimas de la dana, al que acompañaron dos piezas musicales más. Las lágrimas se abrían paso de forma inexorable entre algunos de los rostros desencajados de la multitud. La emoción contenida y la tristeza que se palpaba en el ambiente dieron paso a un aplauso que, confiaron, se haya escuchado desde el cielo.
