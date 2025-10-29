Alzira posa en marxa el programa “Esport al carrer” per a fomentar l’activitat física als barris
El programa comença este diumenge 2 de novembre amb una classe de zumba a la plaça Cartonatges.
La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira presenta “Esport al carrer”, un nou programa municipal que té com a objectiu acostar l’activitat física i els hàbits saludables a tota la ciutadania de manera gratuïta i oberta a totes les edats i nivells de condició física.
A partir d’ara, cada diumenge a les 11.00 hores, els veïns i les veïnes d’Alzira podran gaudir d’activitats esportives a l’aire lliure, que se celebraran cada setmana en un barri diferent. Les ubicacions i disciplines es donaran a conéixer setmanalment a través dels canals oficials de l’Ajuntament.
El regidor d’Esports, Vicent de la Concepción, ha destacat que “amb ‘Esport al carrer’ volem portar l’activitat física a tots els racons d’Alzira, trencar barreres i oferir un espai de convivència saludable per a tota la ciutadania. L’esport és salut, és benestar i és també una manera de fer comunitat”.
El programa inclourà propostes variades com sessions de fitness, ioga, zumba, gimnàstica suau o activitats familiars, totes dirigides per monitors i monitores titulats, amb l’objectiu de promoure una vida activa i saludable d’una manera accessible i divertida.
“Amb esta iniciativa oferim un nou servei públic que fomenta la salut i el benestar de les persones, alhora que impulsa la convivència i la vida als nostres barris”, ha conclòs el regidor.
El programa comença este diumenge 2 de novembre amb una classe de zumba a la plaça Cartonatges.
Suscríbete para seguir leyendo
- La destilería de Cullera Cerveró logra el premio a la mejor cazalla valenciana del año en la feria de Real
- La búsqueda del desaparecido de Montserrat se centra a 30 kilómetros del último lugar donde fue visto
- Las horas más críticas en Algemesí el 29-0: 'Hay una mujer encaramada a un árbol desde hace cuatro horas
- Las vidas que se llevó la dana en la Ribera: Del abuelo que salvó a sus nietos a la vecina de Turís procedente de Holanda
- Detenido en Cullera tras protagonizar un tiroteo y atrincherarse en su vivienda
- La JLF de Alzira clausura la exposición de indumentaria de las falleras mayores en 24 horas para llegar a la proclamación
- La pala salvadora de Algemesí: la retroexcavadora que rescató a más de cien personas atrapadas por el agua
- Así son las viviendas más lujosas a la venta en la Ribera