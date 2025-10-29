Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alzira posa en marxa el programa “Esport al carrer” per a fomentar l’activitat física als barris

El programa comença este diumenge 2 de novembre amb una classe de zumba a la plaça Cartonatges.

Un grup de dones participa a una classe de zumba.

Óscar García

Alzira

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira presenta “Esport al carrer”, un nou programa municipal que té com a objectiu acostar l’activitat física i els hàbits saludables a tota la ciutadania de manera gratuïta i oberta a totes les edats i nivells de condició física.

A partir d’ara, cada diumenge a les 11.00 hores, els veïns i les veïnes d’Alzira podran gaudir d’activitats esportives a l’aire lliure, que se celebraran cada setmana en un barri diferent. Les ubicacions i disciplines es donaran a conéixer setmanalment a través dels canals oficials de l’Ajuntament.

El regidor d’Esports, Vicent de la Concepción, ha destacat que “amb ‘Esport al carrer’ volem portar l’activitat física a tots els racons d’Alzira, trencar barreres i oferir un espai de convivència saludable per a tota la ciutadania. L’esport és salut, és benestar i és també una manera de fer comunitat”.

El programa inclourà propostes variades com sessions de fitness, ioga, zumba, gimnàstica suau o activitats familiars, totes dirigides per monitors i monitores titulats, amb l’objectiu de promoure una vida activa i saludable d’una manera accessible i divertida.

“Amb esta iniciativa oferim un nou servei públic que fomenta la salut i el benestar de les persones, alhora que impulsa la convivència i la vida als nostres barris”, ha conclòs el regidor.

