El Ateneo de Cullera designa al magistrado Ximo Bosch representante de honor

El Ateneu Musical de Cullera ha anunciado los nombres de quienes representarán a la entidad durante el próximo Cicle Artístic i Cultural i de la Música de 2025-26, un acontecimiento que marcará además la apertura de su 50.ª edición. En esta ocasión, el cargo de Representant d’Honor ha recaído en el magistrado Joaquim Bosch i Grau, mientras que las jóvenes músicas Laia Conde y Aitana Grau han sido designadas Representants Joves Musicals i Culturals.

El jurista Joaquim Bosch, magistrado decano del partido judicial de Moncada (Valencia) y reconocido por su labor como portavoz nacional de la asociación Juezas y Jueces por la Democracia, mantiene una estrecha vinculación con el Ateneu desde su infancia. Nacido en el seno de una familia de hondas raíces ateneístas, Bosch ha seguido vinculado a la sociedad musical pese a su intensa carrera profesional, destacando siempre su orgullo de pertenecer a una entidad que representa la tradición y el compromiso cultural de Cullera. Su nombramiento supone, para el Ateneu, “un motivo de gran satisfacción y un reconocimiento a su relevancia jurídica e intelectual”, según ha manifestado la propia institución.

Por su parte, Laia Conde y Aitana Grau encarnan la ilusión y el relevo generacional del Ateneu. Ambas jóvenes, inmersas en plena formación musical y personal, destacan por su entusiasmo y dedicación a la banda sinfónica, a la que consideran “una segunda familia”. Con su nombramiento, el Ateneu reafirma su apuesta por el futuro de la música cullerense a través de las nuevas generaciones de intérpretes.

El anuncio de estos nombramientos simboliza, según la sociedad, la unión entre experiencia y juventud que define el espíritu del Ateneu Musical de Cullera desde su fundación. Con la vista puesta en la inminente celebración de su 50.º Cicle Artístic i Cultural i de la Música, la entidad invita a todos los socios, simpatizantes y vecinos del municipio a participar en los actos conmemorativos que se desarrollarán durante el mes de noviembre.