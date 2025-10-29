El barro de la dana se convierte en placa conmemorativa en la plaza dedicada al voluntariado en Sueca

El municipio de Sueca se ha sumado esta mañana a las innumerables muestras de recuerdo a las víctimas de la terrible dana que asoló especialmente las provincias de Albacete y Valencia hace justo un año. Durante una jornada decretada de luto y con las banderas oficiales ondeando a media asta, la ciudad ha rendido su particular homenaje con la inauguración de la nueva plaza dedicada al voluntariado, en la explanada del Casal Jove.

La placa sobre la que figura el nombre de la nueva plaza, obra del suecano Juan Antonio Llopis, se ha realizado con barro de la dana. El alcalde, Julián Sáez, le ha agradecido su labor, del mismo modo que lo ha hecho con el edil Pio José Lledó, uno de los impulsores de la iniciativa y a quien ha deseado una pronta recuperación.

Sáez, acompañado de una gran representación de la corporación municipal, de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, y de diferentes colectivos, asociaciones y colegios de la ciudad, ha leído un manifiesto para rendir "un humilde homenaje a todas las víctimas". Aquel 29 de octubre de 2024, en palabras de Sáez, "dejó una impronta profunda en nuestros corazones. En Sueca sufrimos daños materiales pero, no demasiado lejos de aquí, muchas familias, demasiadas familias, lo perdieron todo. Por todas las víctimas, sus familias y amistades, estamos hoy aquí dedicándoles este acto y nuestro recuerdo".

Placa de la plaza, realizada con barro de la dana. / Levante-EMV

Sáez ha continuado sus palabras remarcando la importancia de la solidaridad, “la que nos define como pueblo y la que surgió del dolor; porque, si algo se demostró aquellos días, es que no hay una fuerza más grande que la de una Sueca unida. Aquella oleada de solidaridad resultó, sin duda, más fuerte que la misma riada. Nos enseñó que, incluso en los momentos más duros, el espíritu de Sueca se mantiene firme, generoso y comprometido”. Por ello, proseguía el alcalde, “hoy, al recordar lo que pasó, no solo miramos atrás con tristeza, sino también con orgullo. Orgullo por nuestra gente, por nuestras entidades y asociaciones, por los servicios de emergencia y por todos aquellos que, de una forma u otra, ayudaron a levantar poblaciones y ciudades amigas”.

Además, el primer edil ha recordado que un ayuntamiento constituye la primera línea de actuación ante cualquier situación de emergencia “que, todo sea dicho, cada vez son más frecuentes y devastadoras. Por ello, pedimos ayuda a fin de dotarnos de los recursos necesarios para poder ejercer con garantías esa responsabilidad de ser los primeros en dar respuesta”. Así mismo, ha pedido a los gobiernos estatal y autonómico que no malgasten energía en pelearse y en diseñar campañas propagandísticas, “queremos que apuesten decididamente por la prevención, por unas infraestructuras más seguras y por unos mecanismos de control más preparados, más resilientes y más efectivos. Porque de todo esto dependen vidas humanas y, con las vidas humanas, no se juega”.