Un año de la dana

Cullera inaugura su plaza dedicada al voluntariado en el primer aniversario de la dana

El acto también ha rendido homenaje a los afectados y a las 229 víctimas

Inauguración de la Plaça del Voluntariat.

Inauguración de la Plaça del Voluntariat. / Joan Gimeno

Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

Cullera ha inaugurado la Plaça del Voluntariat, coinicidiendo con el primer aniversario de la dana, en la que se honra la memoria de las 229 personas fallecidas como el trabajo desinteresado de miles de voluntarios y voluntarias que se volcaron en ayudar a los municipios más afectados.

La Plaça del Voluntariat, que se ubica junto al edificio de Protección Civil y el antiguo almacén de Botanch -se convirtieron en puntos de recogida y distribución-, también cuenta con una escultura, bautizada como "Arrels de Solidaritat". La obra del artista Jesús Martín "Chule" tiene casi cuatro metros de altura y toma como eje un gran tronco arrastrado por la fuerza del agua hasta la desembocadura del Xúque durante los primeros días de la dana.

El tronco, rescatado y transformado por los servicios municipales, simboliza la virulencia de la catástrofe natural y las huellas que dejó su paso. La figura también representa la transformación del dolor en memoria y arte, un renacimiento que convierte el vestigio del desastre en raíz de esperanza.

Sobre el tronco se alza la figura de una persona sin rostro ni cuerpo, apenas unas extremidades con botas manchadas de barro y los brazos arremangados, sosteniendo una pala. Es el retrato colectivo de todas aquellas manos anónimas que limpiaron calles, repartieron alimentos, levantaron muros y ofrecieron abrazos sin distinción.

“Es una escultura para la memoria, símbolo de la resiliencia, la gratitud y la esperanza del pueblo valenciano”, ha señalado el alcalde, Jordi Mayor, quien ha subrayado que “Cullera no olvida y preserva la memoria colectiva de los días más duros de nuestra historia reciente”.

Inauguración de la Plaça del Voluntariat.

Inauguración de la Plaça del Voluntariat. / Joan Gimeno

La voz de los voluntarios

Cullera se convirtió durante esos días en ejemplo de solidaridad. Entre los voluntarios estuvo Toni Sancasto, que ha aprovechado para recordar esta trágica situación: “Ha sido necesario que llegara una desgracia como la que hemos vivido para que muchos aprendamos a empatizar con los demás He visto gente volcarse en ayudar a otra gente que no conocía de nada y entre ellos se han creado unos vínculos de amistad".

Dentro del colectivo de voluntarios de Cullera también fue destacable la labor realizada por los miembros de Protección Civil. Vicente Tarín, el responsable en Cullera también ha recordado aquella jornada: "Aquí estábamos de guardia prácticamente las 24 horas del día realizando viajes a la zona cero de la dana con todo tipo de vehículos para poder facilitar todo aquello que nos llegaba y que tanta falta hacía a la gente afectada".

El acto también ha servido como reconocimiento a la Policía Local de Cullera. El propio jefe de la Policía, Alfredo González, ha manifestado que "todos los agentes se pusieron a disposición de forma altruista para ayudar a las poblaciones más afectadas".

Homenaje envuelto de música

Los voluntarios Christian Boier y Fidel Canet, junto con Diego y Natalia Marín, en representación del pueblo malagueño de Istán, han sido los encargados de descubrir la placa que da nombre a la plaza. Los portavoces municipales Sílvia Roca, Estefanía Català, Anabel Colom y Gonzalo Muñoz han sido los encargados de destapar el tótem conmemorativo dedicado al voluntariado y a todas las entidades que ofrecieron ayuda.

La parte artística ha estado marcada por la interpretación de la “Dansa del Velatori de Tavernes de la Valldigna”, a cargo de Verónica Magraner y Cristina Vercher, del Grup de Balls Populars la Vall de Tavernes.

29 de octubre: Un año de la dana que arrasó Valencia

