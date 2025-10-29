"La dana me obligó a cerrar el taller de costura después de trece años y ahora toca reinventarse"

Lucila Conti pensaba que "tenía la vida solucionada" tras trece años y medio al frente de su taller de costura, situado en la calle Cardenal Cisneros de Algemesí. "Tengo 60 años y siempre he pensado que iba a jubilarme aquí", se lamenta. Sin embargo, ha tenido que cerrar su negocio antes de tiempo. Su vida, como la de miles de valencianos y valencianas, cambió por completo hace un año. El 29 de octubre esta afectada abandonó su taller, como todos los días, para dirigirse a su casa. Conti había dejado cada máquina, cada prenda y cada producto en su lugar, pero, cuando regresó unos días después, nada estaba en el mismo sitio. "El agua alcanzó una altura de unos 80 centímetros. Cuando llegué, todo estaba en tierra. Fue traumático", reconoce. La riada no sólo se llevó todo el material, sino que también arrasó su principal fuente de ingresos.

El desbordamiento del río Magro dañó las siete máquinas, la plancha industrial y el mobiliario de este negocio. Prácticamente todo quedó arrasado. Conti sólo pudo salvar los hilos y parte de los pedidos de sus clientes. La riada también dañó sus tres vehículos. La magnitud de los daños comportó que decidiera cerrar el negocio, en un local que tenía alquilado. "No creía conveniente volver a comprar todo para jubilarme en unos años", reconoce. Insiste que las pérdidas económicas son "elevadas". Conti no sólo debía reponer el material y mobiliario, sino también costear el arrendamiento. En sus palabras, "lo tenía que comprar todo. No sólo era el material, sino también la maquinaria y, además, pagar el alquiler".

Daños en una de las máquinas del negocio. / Levante-EMV

Reconoce que el cierre del negocio no fue una decisión fácil. "Al principio lo tenía claro, pero ahora estoy un poco desubicada", lamenta. Además, explica que su trabajo no es de "primera necesidad". Añade: "No es primordial, por lo que te planteas si, con tantos daños, los clientes volverán o si la gente responderá".

Señala que, aunque la situación en el municipio ha mejorado, todavía existen huellas de aquella trágica jornada. "Vas por la calle y ves casas cerradas, cocheras dañadas, reformas pendientes... Es duro", afirma. A los daños materiales se suman las secuelas psicológicas, que, muchas veces, son invisibles, pero más difíciles de borrar. Indica que este año ha sido un año de etapas: "Al principio te centras en la limpieza, pero, cuando terminas, es cuando llega la ansiedad y el shock".

Durante este año, Conti se ha centrado en recuperar poco a poco la normalidad y encontrar un nuevo trabajo que le proporcione la misma satisfacción. "Ahora toca reinventarse. Me gustaría volver a trabajar y dedicarme a la costura", explica. Sin embargo, todavía está muy presente el recuerdo de su taller. "Lo monté con mucha ilusión y mi idea era llegar a la jubilación", lamenta. A pesar de que no sabe si ha sido la decisión correcta, Conti seguirá luchando por recuperar la ilusión y encontrar un trabajo que intente cubrir ese hueco que la dana se llevó consigo.