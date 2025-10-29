El emotivo reencuentro entre un voluntario de Almería y una afectada de Algemesí: "No hay palabras para agradecer todo lo que han hecho"

La dana cambió la vida de miles de personas que, en cuestión de minutos, vieron como el agua y el lodo se llevaban consigo todos sus recuerdos. La riada también mostró la parte más humana de los miles de voluntarios y voluntarias que no dudaron en desplazarse hasta las zonas más afectadas para ayudar a toda aquella persona que lo necesitaba. Esa primera ayuda dio paso, en muchos casos, a una bonita amistad.

Adrián Marín se desplazó desde Almería hasta Algemesí para ayudar en las labores de limpieza a unos amigos de la localidad. Él no había estado nunca en este municipio, pero se subió a su coche y condujo durante tres horas para llegar a la ciudad, donde estuvo ayudando cerca de tres semanas. Entre las personas afectadas se encontraba Marina Niclós, que, un año después, vuelve a reencontrarse con uno de los miles de héroes que acudieron a esta localidad.

La sonrisa invade el rostro de ambos, que se reúnen en la plaza Major de Algemesí. La imagen no es la misma a la de aquella trágica jornada. Todo ha cambiado. Ya no hay coches apilados, barro, agua o trastos y muebles invadiendo las calles. "Fue un impacto muy grande. Ibas por las calles y todo era montones y montones de muebles, casas abiertas... Impresionaba mucho", recuerda Adrián. Él no había estado todavía en la localidad desde el pasado mes de noviembre. Ahora ha regresado con motivo del primer aniversario: "Un año después esto es una maravilla. El cambio es muy grande. Ya no tienen ese dolor en los ojos cuando los miras. Sonríen y vuelven a ser personas".

El joven no dudó en aportar su granito de arena a esta localidad. Recuerda que "se necesitaban muchas manos, ya que era una catástrofe muy grande". "Creo que la solidaridad y la empatía tienen que ir de la mano en estos casos, en momentos tan críticos y duros", añade.

Adrián junto a otros voluntarios. / Levante-EMV

Marina, que vive en esa misma plaza y que estuvo afectada, agradece toda esa ayuda recibido tras la riada. Aunque ya ha pasado un año, no encuentra las palabras de agradecimiento. "El primer día todo el pueblo se puso manos a la obra, ya que los daños eran enormes. Ni todo el pueblo en la calle podía limpiar y arreglar la situación. Necesitábamos a gente", lamenta. Y, en esos momentos, llegaron esos miles de ángeles cargados con palaas y botas. "Nos sorprendió que viniera tanta gente. No hay palabras ni hemos demostrado suficientemente todo lo que han hecho por nosotros", reivindica.

"Necesitaban hablar"

Adrián señala que, más allá de la ayuda física y material, los afectados necesitaban hablar. "Estuve tres semanas ayudando, escuchando a las personas, coordinando con otros voluntarios", explica. Todavía le emociona el agradecimiento de todos los damnificados: "La gente te daba las gracias, pero veías quw no tenían esa alegría que intentaban sacar".

Durante estos días, el voluntario no sólo se reunirá con Marina, sino también con otros afectados. "He visto a algunas de las personas a las que ayudé y a día de hoy se siguen emocionando. Nunca había vivido algo así", explica. Él, como muchos voluntarios, estuvo durmiendo en los espacios cedidos por el ayuntamiento.

Ambos se funden un año después en un emotivo abrazo en memoria de todo lo vivido y, seguramente, de todos los recuerdos que aún quedan por construir. "Ha costado mucho recuperarse y a veces no veíamos la luz, pero hemos seguido", concluye Marina.