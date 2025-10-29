Lágrimas, emoción y dolor en l'Alcúdia: "El 29-0 siempre será un día duro por muchos años que pasen"

Muchas de las calles de l'Alcúdia se llenaron de barro y agua hace un año tras el desbordamiento del río Magro. Centenares de afectados trabajaron durante los primeros días para retirar el lodo y los enseres inservibles de sus viviendas. Un año después, esos mismos vecinos se han concentrado a las puertas del ayuntamiento para recordar aquella trágica jornada y rendir homenaje a las 229 víctimas y a sus familias durante el emotivo minuto de silencio. El dolor, la emoción y las lágrimas se podían apreciar en cada uno de los rostros. Cada uno de ellos vivió aquella traumática jornada de una manera diferente, pero con el mismo temor.

"Hace exactamente un año la lluvia cayó con una fuerza desmesurada. El cielo se abrió para poner a prueba nuestra resistencia. Las calles se convirtieron en ríos, viviendas inundadas y campos arrasados. Pero lo más doloroso fue la pérdida de 229 personas. Tres de ellas eran personas muy cercanas a nosotros: Las dos vecinas de l'Alcúdia y el camionero que vino a trabajar y que quedó unido por siempre a nuestra historia. Detrás de cada persona hay una historia que merece ser recordada y nunca olvidada. Que la memoria de aquella noche siga viva como una lección de solidaridad y de vida", ha recordado la primera teniente de alcalde, Àngels Boix, durante su intervención. Ha añadido: "Recordamos el ruido incesante de la lluvia, el dolor y la incertidumbre".

El minuto de silencio también ha servido como agradecimiento a los centenares de voluntarios que llenaron las calles de l'Alcúdia durante esos días. "Recordamos la solidaridad de voluntarios, bomberos, policías o trabajadores municipales", ha agradecido. Boix también ha aprovechado para hacer un repaso de este año "tan duro", en el que "hemos reconstruido calles, puentes y viviendas y también ánimos".

La dana también dejó algún que otro aprendizaje: "Hemos aprendido que lo más importante no es volver a levantar lo que cae, sino cuidarnos por dentro". Por ello, ha reivindicado "el compromiso de recordar siempre y de continuar la prevención".

Decenas de personas se concentran a las puertas del ayuntamiento de l'Alcúdia para recordar la catástrofe. / Agustí Perales Iborra

Boix, como la mayoría de presentes, se ha mostrado "muy emocionada al recordar todo lo que vivimos aquella noche". "Estábamos en casa sin poder salir ni ayudar. Al día siguiente acudimos al ayuntamiento para dar una vuelta por el pueblo y ver la situación. Me preocupaba un matrimonio con dos niños que se encontraban al otro lado del río y no los podíamos ayudar. Les llamábamos y nos decían que no podían aguantar más cogidos a la valla", ha rememorado. Por suerte, aquella historia tuvo un final feliz, ya que la Guardia Civil los pudo rescatar.

"Fue terrible todo lo que vimos"

A Eva Alapont, una de las vecinas presentes en la concentración, todavía le cuesta recordar aquella jornada. Con la voz entrecortada, define el 29 de octubre como un día "muy duro" y denuncia que "el aviso llegó tarde". Explica: "Nos avisaron cuando el río ya estaba en el pueblo. Por suerte, mis padres, que venían de València, pudieron llegar a casa, pero mi tía lo perdió todo y a mi prima también le afectó". Ella también agradece el trabajo de los voluntarios, ya que "sin ellos hubiera sido peor y aún estaríamos igual".

Aunque ha pasado un año, señala que la fecha ha quedado marcada en el recuerdo. "Por muchos años que pasen, es una fecha marcado y creo que tenemos que recordar a las víctimas y a los pueblos afectados", insiste. Antonia Juan se encuentra a pocos metros de Eva. Ella también recuerda con dolor aquella jornada. A pesar de que su vivienda no resultó afectada, "fue terrible ver todo lo que vimos". "Me gustó mucho la solidaridad. Los jóvenes venían a ver si necesitábamos algo. Yo nunca había visto tanta solidaridad y eso te llega al corazón", agradece.

Antonia afirma que es "difícil explicar lo que vimos". "No te crees todo lo que pasa en ese momento, por lo que el 29 de octubre no se va a olvidar nunca. Aunque no quieras, te acuerdas de ese día", explica.

Eva o Antonio son sólo dos de las decenas de vecinos que se han concentrado en l'Alcúdia para agradecerle a la vida el hecho de seguir vivas y, sobre todo, para recordar a aquellos que fueron arrastrados por la riada.