Llombai ha conmemorado el primer aniversario de la dana con una exposición fotográfica y reconocimientos a los cuerpos de seguridad y voluntarios. La muestra "De fang, cor i mans: La terra que ens uneix" recoge una serie de imágenes captadas por los teléfonos de los vecinos que muestran las consecuencias de la riada en el municipio y la solidaridad recibida durante esas semanas. La muestra, que se inaugura a las 19:30 h del 29 de octubre, se podrá visitar en el nuevo local situado en la planta baja del ayuntamiento.

"Las imágenes que hoy compartimos forman parte de una colección de fotografías captadas con teléfonos móviles durante los instantes más críticos de aquella fatídica dana", ha recordado la concejala de Cultura, Elisa Moragon, durante el inicio del acto.

Llombai fue una de las primeras localidades que se inundó aquella fatídica jornada por las fuertes lluvias. Como ha recordado la concejala, "al amanecer, con las primeras luces del día, Llombai se convirtió en el primer pueblo valenciano en ver sus calles anegadas por el agua, los coches amontonados y un rescate que evitó que aquella jornada terminara también con la pérdida de vidas humanas".

Un año después, el municipio ha conseguido recuperar parte de la normalidad. "Después de un año intenso de trabajo y recuperación, miramos atrás con un profundo sentimiento de agradecimiento. Llombai solo tuvo que lamentar daños materiales, y eso ya es mucho decir, teniendo en cuenta la magnitud de lo que ocurrió en nuestro territorio", ha afirmado.

Ente las distintas imágenes que forman parte de la muestra se encuentra la fotografía captada por el fotógrafo local Jordi, quien con su dron inmortalizó un momento que se convertiría en símbolo de aquel día. La imagen representa un puente cubierto por las aguas del río Magro, una vía de comunicación esencial completamente cortada. "Nos recuerda la fragilidad de los puentes, no solo físicos, sino también humanos, y la importancia de la comunicación, especialmente cuando más la necesitamos", ha expuesto.

El acto también ha servido para recordar que "todavía queda trabajo por hacer" y, además, ha sido un momento de agradecimiento al equipo de gobierno de aquel momento, encabezado por Salvador Climent, y un reconocimiento a las personas que, de manera desinteresada, estuvieron al pie del cañón ayudando a todas aquellas que más lo necesitaban.

El actual acalde, Ramón Gómez, ha entregado cuatro galardones como símbolo de agradecimiento al cuerpo de la Guardia Civil, a Protección Civil, a la Policía Local y un premio que simboliza toda la ayuda que ofrecieron los jóvenes y todas las personas en general "que se dejaron la piel durante tanto tiempo para que todas las personas afectadas pudieran tener agua, un plato de comida o limpias sus estancias y pertenencias".