La lluvia de la tarde aplaca las últimas protestas contra Mazón en Cullera

La lluvia ha vuelto a hacer presencia en los municipios afectados por la dana un año después de la trágica inundación, aunque en esta ocasión ha sido más bien una anécdota. Una que ha aplacado las últimas protestas contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la emergencia. En Cullera, solo unos pocos vecinos han salido a la calle en señal de protesta.

"La dana se llevó la vida de 229 personas. 229 muertes que se podrían haber evitado si el gobierno presidido por Mazón hubiera actuado de forma responsable", se ha proclamado durante la manifestación.

Protesta contra Mazón en Cullera. / Joan Gimeno

Durante la lectura del manifiesto, el portavoz de los asistentes ha expresado que el pueblo valenciano "fue abandonado a su suerte mientras el presidente Mazón se divertía en el Ventorro" y ha lamentado que, desde aquel día, "solo se han recibido mentiras y faltas de respeto". "No ha asumido ninguna responsabilidad, ni ha dimitido de su cargo a pesar de que la sociedad valenciana lo ha expresado por activa y por pasiva".

Del mismo modo, se ha insistido en que el pueblo valenciano "ni olvida ni perdona la irresponsabilidad de aquellos que debían haber hecho lo que les correspondía: velar y proteger a su gente". A continuación, se ha instado a tomar medidas para proteger el medio ambiente, algo "necesario para preservar la vida".