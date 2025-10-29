Una manifestación en Alzira pedirá reducir la espera de los pacientes

Nueva protesta a la vista. La reactivada plataforma per la Defensa i Millora de la Sanitat Publica de La Ribera ha convocado, el próximo lunes 3 de noviembre a las 12:00 horas, una manifestación frente al centro de salud Alzira II para reivindicar la mejora de los servicios sanitarios de la comarca.

Una de las principales reivindicaciones tiene que ver con la reducción de las esperas. Por un lado, la de aquellos pacientes que aguardan a ser operados de patologías que no se consideran urgentes. Aunque, en los últimos años, las estadísticas oficiales situaban el Hospital de la Ribera por debajo del promedio autonómico en este aspecto, el colectivo considera que las cifras son mejorables. Por otro lado, también se aborda la necesidad de reducir las esperas para ser atendido en los centros de salud. La plataforma insta a facilitar la petición de citas presenciales, telefónicas y por la aplicación oficial de la conselleria de Sanidad. Al respecto, consideran que el tiempo máximo que un paciente debe esperar para una cita convencional son 48 horas, mientras que para el hospital se considera que la demora no debería exceder nunca el mes.

Para ello, la asociación comarcal considera de gran importancia incrementar la plantilla de profesionales, una que ha demostrado quedarse corta en momentos puntuales. La conselleria, por su parte, siempre ha defendido que supone una gran complicación encontrar personal sanitario. Asimismo, la manifestación de la próxima semana servirá también para reclamar «una buena gestión que se centre en las necesidades de la ciudadanía».

Uno de los últimos aspectos que los convocantes consideran de gran relevancia para conseguir la mejora reclamada tiene que ver con eliminar las derivaciones de pacientes hacia clínicas u hospitales privados. Sobre esta cuestión, subrayan que el dinero que se destina a este propósito debería invertirse en la sanidad pública: «más personal, más horario de quirófanos y más consultas médicas». Por ejemplo, recientemente se ha conocido que la totalidad de la plantilla del servicio de obstetricia del hospital es objetora, por lo que las interrupciones voluntarias de embarazo se derivan a otras clínicas.

El colectivo concluye su llamamiento con un claro mensaje: «Una buena sanidad pública salva vidas y mejora la calidad de vida de las personas».