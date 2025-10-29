Música y velas en el recuerdo a las víctimas de la dana en Guadassuar

La luz de alrededor de 1.200 velas ha iluminado esta tarde el último homenaje del día a las víctimas de la dana en Guadassuar. La lluvia ha obligado a trasladar de forma precipitada el “candlelight” protagonizado por Euterpe Quartet a la iglesia de San Vicente Mártir -se había previsto en la calle -, lo que no ha impedido que el templo se llenara para seguir un programa musical que ha avanzado por los diferentes momentos que se vivieron en aquella trágica tarde, que dejó una víctima mortal en el municipio por el desbordamiento del río Magro.

La concejal Laura Osca ha introducido el concierto “Llum en la memòria” señalando que se trataba de un acto de “recuerdo, homenaje y esperanza” tras una jornada luctuosa, la del 29 de octubre de 2024, que ha quedado “grabada en la memoria”. “Nos golpeó, pero también hizo brillar la solidaridad”, ha indicado la edil, mientras comentaba que la luz de las velas era “el símbolo de memoria y esperanza”.

Con la atmósfera intimista generada por la luz de las velas, el alcalde, Vicent Estruch, también ha aludido a esta escenografía desplegada sobre el altar de la parroquia. “Hoy Guadassuar se ilumina con una luz muy especial, que nace de la memoria, el recuerdo y la gratitud. Esta música nos recuerda que, con la desgracia, hay manos que ayudan y corazones que laten juntos”, ha señalado, mientras incidía en que se trataba de un recuerdo “a las personas que nos dejaron” y un homenaje a todas las familias que perdieron algo y aquellos que arrimaron el hombro en los momentos más complicados. “Incluso en la oscuridad, en Guadassuar brilla la luz”, ha concluido.

La concejal de Juventud ha entregado a tres jóvenes la placa de homenaje de la Mancomunitat. / Pascual Fandos

El ayuntamiento ha aprovechado el concierto para entregar a un grupo de jóvenes del municipio la placa de homenaje que el pasado viernes concedió la Mancomunitat de la Ribera Alta a todos los jóvenes de la comarca por su trabajo e implicación como voluntarios tras las inundaciones.