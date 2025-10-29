La Pobla Llarga recuerda, una a una, a las 229 víctimas de la dana

Los nombres de las 229 personas que perdieron la vida en la provincia de Valencia a causa de la dana han resonado esta tarde en la Plaça del País Valencià de la Pobla Llarga en el acto de homenaje a las víctimas organizado por el ayuntamiento de un municipio que, aquel día, se inundó durante las primeras horas de la mañana, aunque por la intensidad de las lluvias y no por ningún desbordamiento.

Varios vecinos se han sumado a los concejales en la lectura de estos nombres, que han recibido, uno a uno, un sentido aplauso por parte de los presentes. Al finalizar la lectura, se ha guardado un respetuoso minuto de silencio.

La alcaldesa de la Pobla, Neus Garrigues, ha tomado también la palabra para pronunciar un discurso en el que ha destacado que cada nombre pronunciado "era una luz que no se apagará nunca y un recuerdo vivo que nos acompañará siempre". "Nos reunimos en esta plaza con el corazón lleno de memoria y afecto para rendir homenaje a las víctimas de la dana y reconocer la solidaridad y esperanza que nuestro pueblo demostró en aquellos días difíciles", ha comentado Garrigues, que también ha agradecido el trabajo de los voluntarios en las diferentes tareas.

Vecinos concentrados frente al consistorio. / P. F.

El ayuntamiento ha colgado, frente a la casa consistorial, el reconocimiento concedido por la mancomunidad a los voluntarios jóvenes que se sumaron a las labores de limpieza tras las inundaciones. Garrigues ha destacado que este "pone en valor su solidaridad y compromiso". "Demostraron que, ante la adversidad, la fuerza más grande es la de la gente que se levanta para ayudar", ha añadido.

De igual modo, Garrigues ha indicado que tanto a las víctimas como a las familias "se las recuerda con todo el corazón". "Compartimos vuestro dolor en aquellos momentos difíciles y vuestra memoria. La fuerza, el apoyo y el amor que hemos visto también son un homenaje a vuestra vida y vuestra historia", ha concluido.