La Ribera rememora el 29-O un año después: "Nos golpeó con dureza, nos arrebató demasiado, pero nos mostró lo mejor de nosotros"

Centenares de vecinos y vecinas se han concentrado durante toda la jornada a las puertas de los ayuntamientos para homenajear a las 229 víctimas de la catástrofe y recordar todo lo vivido durante aquel trágico día y las semanas posteriores. Minutos de silencio, homenajes a los voluntarios, inauguraciones de plazas o velas y flores para recordar a las víctimas han sido sólo un ejemplo del primer aniversario de la dana en la Ribera.

Cuando se cumple un año de la tragedia, los ayuntamientos, alcaldes y alcaldesas de las localidades afectadas también han querido recordar cómo vivieron aquellos días.

El Ayuntamiento de Polinyà ha aprovechado sus redes sociales para "recordar a las víctimas mortales de la tragedia, rindiendo memoria y homenaje a todas ellas, transmitiendo a sus familias y amistades el más profundo respeto y condolencia. Al mismo tiempo, queremos agradecer la capacidad de respuesta y solidaridad de todo un pueblo, de todas las personas voluntarias y de los y las profesionales que ayudaron en la reconstrucción de todos los daños ocasionados por esta catástrofe en tantas viviendas, negocios y localidades de nuestro territorio".

Riola, por su parte, también ha recordado "el dolor, el miedo y las pérdidas, pero también la fuerza, la solidaridad y la ayuda de tantas personas que no nos dejaron solos". "Recordamos a toda la gente, del pueblo y de los pueblos vecinos, que no miraron a otro lado en nuestro peor momento", añade.

Catadau ha echado la vista atrás para rememorar "aquel día en que el agua y el barro llenaron las calles y las casas, además de provocar pérdidas materiales de diversa consideración. Aquella mañana del 29 de octubre de 2024, los coches flotaban por las calles de la parte baja del municipio y tuvimos que enfrentarnos a imágenes y situaciones nunca vistas ni vividas con anterioridad". No obstante, el consistorio agradece que no se tuvieran que lamentar pérdidas personales como en otros municipios. También ha agradecido el trabajo de los voluntarios: "Un año después seguimos dando las gracias a todos los vecinos y vecinas de la localidad, así como a los voluntarios y voluntarias que no dudaron en ayudar a todas las personas que en aquellos duros momentos se quedaron sin nada".

El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, se ha sumado a estas palabras de dolor y ha recordado que "el municipio no se olvide nunca de las víctimas de la tragedia". El primer edil ha aprovechado para recordar también la Pantanada de Tous. "Hoy vuelve a ser 29 de octubre y el corazón vuelve a encogerse, recordando lo que vivimos hace justo un año. El 20 de octubre de 1982 con la presa de Tous y el 29 de octubre de 2024 con la riada y los barrancos provocados por la dana son dos fechas que nunca olvidaremos, pero que tampoco podemos permitir que se olviden", ha afirmado. Carratalá ha aprovechado para recordar la situación que vivió la localidad ese día: "Alberic vivió las horas más intensas durante la mañana, quedando aislados algunos de los periodistas que vinieron a cubrir la situación, y, a medida que avanzaba el día, los problemas se fueron acumulando hasta un punto crítico".

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, también ha recordado el dolor vivido ese día y la falta de sueño. En sus palabras, "eran las 5:30 h de la madrugada del 29 de octubre, no había dormido y ya no podía estar en casa por el ruido de la lluvia. Nos pusimos las botas y salimos a la calle. Después de eso, ya no hace falta contar nada más". Almiñana no ha sido la única que ha agradecido el trabajo realizado por sus vecinos de manera desinteresada, ya que el alcalde de Almussafes, Toni González, también ha puesto en valor la solidaridad de la ciudadanía. "Hoy nuestro recuerdo emocionado es para las víctimas y nuestro eterno agradecimiento a todos los voluntarios y voluntarias que demostraron, una vez más, que Almussafes es un ejemplo de solidaridad. Orgulloso de nuestro pueblo y de nuestra gente", ha afirmado.

Alginet fue una de las localidades golpeadas por el paso del tornado. Por ello, la alcaldesa de la localidad, Elia Ferrer, también ha aprovechado sus redes sociales para rememorar esa jornada. "Recordar duele, pero también inspira. Hace un año caímos… La lluvia y el viento, de miedo y de silencio, llenaron nuestro pueblo. La fuerza de la naturaleza puso a prueba nuestra tierra y nuestro corazón. Una catástrofe nos golpeó con dureza, nos arrebató demasiado, pero también nos enseñó lo mejor de nosotros mismos: ¡GRACIAS!", ha señalado. La primera edil también ha tenido palabras de recuerdo para "todas las personas que sufrieron y a aquellas que ya no están con nosotros". Además, ha querido resaltar el "ejemplo de resiliencia, de amor y de compromiso de Alginet". "Cada proyecto, cada obra y cada paso nos ayudará a avanzar juntos, con humildad y determinación, para hacernos más fuertes, más humanos y más preparados para el futuro.", ha concluido