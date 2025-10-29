El toque a difuntos carga de emoción el recuerdo de la dana en Guadassuar
Cerca de 200 vecinos se reúnen en silencio en el aniversario de la trágica jornada
El alcalde recuerda el 29-O: "Pasó lo que nunca esperábamos, sin ninguna información. Las Administraciones tienen que poner medios para que no vuelva a pasar"
Alrededor de 200 vecinos de Guadassuar se han concentrado este mediodía en silencio durante cinco minutos en recuerdo de la trágica jornada del 29 de octubre de 2024 y de las 229 víctimas mortales que dejó la dana, una de ellas esta localidad de la Ribera. Sólo las campanas de la iglesia, con el toque a difuntos, rompían el respetuoso silencio y cargaba el ambiente de emoción hasta el punto de que algunos de los presentes no ha podido contener las lágrimas.
El alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch, ha tomado la palabra recordar que, hace un año, a estas alturas del día, se realizaba un seguimiento de las inundaciones que empezaban a registrarse en municipios del entorno en una jornada complicada -citó el corte de la A 7 a la altura de Montortal – hasta que llegó, dijo, “lo que nunca esperábamos”. “Sin información, sin ninguna comunicación, una avenida de agua inesperada nos entró en las casas y en los campos y, aún hoy, desgraciadamente, nos estamos recuperando”, comentó, antes de pedir un aplauso para todos los voluntarios que, de forma desinteresada, acudieron a ofrecer su ayuda a Guadassuar.
Estruch señaló que también los vecinos demostraron con la voluntad común de quitar el barro la unión de un pueblo y, según comentó, más que nunca “el pueblo salvó al pueblo”.
“Esperemos que esto que ha sucedido una vez no vuelva a pasar y si ocurriera, al menos tengamos información y estemos preparados”, comentó, mientras reclamaba más medios a las Administraciones superiores para prevenir situaciones similares “y que no vuelva a pasar nunca más”.
El munícipe comentó que Guadassuar está en el camino “adecuado” para volver a la normalidad, aunque también señaló que, dado el patrimonio municipal, todavía quedan muchas obras pendientes en edificios públicos con inversiones muy importantes.
