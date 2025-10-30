Alzira ofereix formació a més de 2.000 escolars per a afrontar emergències
El programa pilot va dirigit a l'alumnat de tots els col·legis i instituts de la ciutat perquè conega els principals riscos que poden produir-se i aprenga com actuar davant d’ells
L'Ajuntament d'Alzira ha posat en marxa el programa “Aprén a actuar davant de les situacions d'emergència”, una iniciativa subvencionada pel Ministeri de Joventut i Infància en la qual s'estima la participació d'un total de 2.225 escolars.
L'activitat es du a terme en tots els col·legis i instituts de la ciutat i va dirigida a l'alumnat de quart i cinqué de primària, tercer i quart de l'ESO, així com al Centre d'Educació Especial Carmen Picó.
Simulacres d'evacuació
En la campanya, que està realitzant-se durant els mesos d'octubre i novembre, s'impartixen sessions formatives en 95 aules, acompanyades de simulacres d'evacuació. La formació, desenvolupada per l'equip ambiental d’IMEDES, té com a objectiu que l'alumnat conega els principals riscos que poden produir-se i aprenga com actuar davant d’ells. D'esta manera, es busca evitar que la por o les emocions dificulten la seua capacitat de resposta davant de situacions reals.
Al llarg de la formació, s'aborden riscos com els incendis forestals, pluges intenses i inundacions, terratrèmols, així com fenòmens meteorològics adversos com ara onades de calor o fred, nevades, tempestes elèctriques o vents forts. A més, s'oferix informació sobre com actuar després d'una emergència, quines són les fonts oficials en les quals confiar i què ha de contindre un kit d'emergència. Tot això es du a terme mitjançant dinàmiques participatives i adaptades a l'edat dels escolars.
L’alcalde, Alfons Domínguez, manifesta que “amb este programa reafirmem el compromís de l’Ajuntament d’Alzira amb la formació en matèria de seguretat i prevenció, especialment entre les persones més joves. És fonamental que els nostres estudiants tinguen les eines i coneixements necessaris per a poder actuar de manera eficient davant de qualsevol situació d'emergència. D'esta manera, fomentem una ciutadania més preparada, més resilient i més conscient dels riscos que poden sorgir en el seu entorn. A través de projectes com aquest, estem treballant per a crear una Alzira més segura i amb més capacitat de resposta individual i col·lectiva”.
Per la seua banda, la regidora d'Educació i Infància, Virtuts Piera, ha destacat que “este programa pilot naix com a resposta a una demanda de la comunitat educativa i com a resposta a una necessitat real davant de l'increment de fenòmens d'emergència i catàstrofes. És fonamental que els nostres estudiants, com a futures persones adultes, tinguen els coneixements i les habilitats necessàries per a poder actuar amb seguretat i eficàcia. La formació teòrica i pràctica permet que els nostres xiquets i joves puguen interioritzar els procediments i actuar amb rapidesa davant de qualsevol incident. Creiem que és un pas més per a garantir un futur més segur per a tots”.
Dins del mateix pla s'ha elaborat una guia de prevenció i actuació davant d’emergències a Alzira que està disponible en la pàgina web de l'ajuntament: https://www.alzira.es/wp-content/uploads/2025/10/guiaAlziraA5_AAFF-definitiva-Valencia.pdf
