Arrestan en Almussafes a siete personas por robar trece toneladas de cobre que se enviaba a l'Hospitalet para su venta

La Guardia Civil ha detenido en Almussafes y Picassent a un grupo de siete personas e investigado a otras diecisiete por la sustracción de 13,2 toneladas de cobre y su posterior introducción en el circuito legal para su venta a través de un centro de tratamiento de residuos.

Los agentes detectaron, el pasado 22 de julio en la localidad de la Ribera Baixa, a varios individuos que manipulaban arquetas de distribución de cableado telefónico. Al ser conscientes de la presencia de la patrulla, huyeron a pie. No obstante, se estableció un dispositivo de búsqueda que permitió su detención en las localidades de Almussafes y Picassent.

Según detalla el propio instituto armado, se arrestaron a siete personas de entre veinte y cuarenta y cuatro años, a las que se imputaban varios delitos de robo con fuerza. En aquella primera fase del operativo se pudo recuperar algo más de una tonelada de cobre.

No obtante, la investigación se mantuvo abierta. Se encontraron los puntos donde se había sustraído tendido telefónico y que todavía no había sido denunciado por la empresa perjudicada. Además, se logró ubicar un centro de procesamiento de residuos en L’Hospitalet de Llobregat donde los autores depositaban la mercancía.

Un grupo de agentes, durante la investigación. / Guardia Civil

La Guardia Civil inspeccionó la compañía en cuestión y detectó que empleaba su posición en el sector para dar apariencia de legalidad a cobre robado. Se descubrió además una red de intermediarios y testaferros encargados de las ventas del material robado. Fruto de esta segunda fase, se recuperaron adicionalmente varias toneladas de cobre, hasta alcanzar un total de 13,2 toneladas entre ambas fases del operativo. Este material fue restituido a la empresa perjudicada.

A lo largo del mes de septiembre, se investigaron a otras diecisiete personas, de entre veinticuatro y sesenta y un años a las que se imputaron delitos de receptación por actuar como intermediarios en la venta de material robado.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Almussafes y el Equipo ROCA de la compañía de Sueca, mientras que las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción en el Tribunal de Instancia, Plaza 2 de Carlet y el tribunal de instancia de Mataró en funciones de guardia.