Carrera solidaria, túneles del terror o talleres de calabazas decoradas: Así celebra Halloween la Ribera

La Ribera celebra este viernes 31 de octubre una de las noches más terroríficas del año. Durante los últimos años, Halloween se ha instaurado en la sociedad española, por lo que los ayuntamientos de la Ribera no han dudado en programar una serie de actividades para todos los públicos, en las que el terror está asegurado.

El Ayuntamiento de Alzira organiza la segunda 'Volta a peu' solidaria, que saldrá y terminará en la plaza Mayor. Los dorsales de la carrera son solidarios, ya que se destinarán a la asociación Memorial Nacho Barberá. Posteriormente, en la misma plaza se podrá disfrutar de una macrodiscomóvil.

Alginet también se ha sumado a esta celebración. El consistorio ha programado para los más pequeños una merienda, talleres, un túnel del terror y un concurso de calabazas decoradas.

El Ayuntamiento de Carcaixent también ha anunciado estos días la programación que ha preparado para este 31 de octubre. Los comercios de la localidad también se han querido sumar a esta iniciativa, por lo que los más pequeños podrán recoger las chuches y los dulces, entre las 17:30 h y las 20 h. Además, también pueden acudir al castillo hinchable de la Casa de Halloween, en la plaza del Mercat, que cuenta con la ambientación de la familia Addams.

Turís ha preparado un pasacalles y animación terrorífica en la plaza del Marqués, a las 18:30 h. El consistorio ha recordado que los pequeños y jóvenes deben acudir con su disfraz.

La concejalía de Juventud del ayuntamiento de Benifaió también ha presentado la programación de ocio que tendrá lugar este viernes. El consistorio ha informado que la plaza Mayor de la localidad se convertirá, a partir de las 17 h, en un concurso de disfraces con entrega de premios. Además, se ofrecerán talleres para los más pequeños, música y baile.